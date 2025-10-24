Obavijesti

DVODNEVNA UTAKMICA

Majstorović: Iskusan sam igrač, ali ovako nešto nisam doživio

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

RIJEKA - SPARTA PRAG Nadigrali smo ih energijom i većom željom za pobjedom. Oni su jako visoka ekipa, fizički jača od nas. No skupili smo se svi zajedno i kada igraš kao ekipa, sve je moguće, istaknuo je Fruk

Rijeka je u drugom kolu Konferencijske lige pobijedila Spartu Prag 1-0 golom Adua Adjeija i tako stigla do prve pobjede u novoj europskoj sezoni. U najmanju ruku neobična utakmica igrala se dva dana. Jučer je Rijeku i Kvarner pogodilo olujno nevrijeme zbog kojega su suci nakon odigranog prvog dijela prekinuli i odgodili utakmicu. Danas se nastavila, a Rijeka je djelovala puno razigranije, iako su i gosti iz Češke nekoliko puta opasno zaprijetili.

- Zaslužili smo pobjedu nakon ove neobične utakmice. Ovakav rasplet nam je odgovarao. Uspjeli smo se napuniti snagom i energijom. Najprije iskrene čestitke našim navijačima koji su jučer cijelo vrijeme bili ovdje i koji su se danas vratili i bodrili nas - rekao je u uvodu Toni Fruk.

Sparta je u utakmicu ušla kao veliki favorit. Vodi u češkom prvenstvu, igra vrlo atraktivno s puno golova i ima veći budžet.

- Nadigrali smo ih energijom i većom željom za pobjedom. Oni su jako visoka ekipa, fizički jača od nas. No skupili smo se svi zajedno i kada igraš kao ekipa, sve je moguće.

Fruk je i u današnjem nastavku utakmice pokazao kvalitetu, a Adu Adjei, jedini strijelac na utakmici, bio je najbolji igrač Rijeke na terenu.

- Ekipa je zaslužna za sve, a pojedinac iskoči. Ne znam što bih rekao. Danas mi je bilo još ljepše nego jučer. Nadam se da više nećemo imati ovakve susrete u dva dana.

Pred kamere ArenaSporta stao je i Ante Majstorović, koji je podijelio prve dojmove nakon pobjede.

- Proživjeli smo jako teška dva dana. Imam iskustva, ali ovo još nisam doživio. Jučer smo se pet puta presvlačili, bilo je jako teško i fizički i psihički, ali ova ekipa ima karakter i danas smo zasluženo pobijedili.

Na pitanje o dominaciji nakon gola rekao je:

- Sparta ima veliki budžet i dobru ekipu, prvi su u prvenstvu. Znali smo koliko su dobri i pripremili smo se. Dobro smo odgovorili i zasluženo pobijedili.

Na kraju su ga pitali hoće li ih ova pobjeda napuniti samopouzdanjem.

- Sezona nije krenula kako smo željeli, ali naporno radimo kako bismo izašli iz krize. Nadam se da će nam ova pobjeda podići samopouzdanje i da ćemo se priključiti vrhu gdje pripadamo u prvenstvu - zaključio je Majstorović.

