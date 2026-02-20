Obavijesti

NIJE IMPOZANTAN...

Maksimir je osvojiva tvrđava u Europi! To je problem za Dinamo

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 4 min
Maksimir je osvojiva tvrđava u Europi! To je problem za Dinamo
Foto: Antonio Bronic

Faza doigravanja Europske lige podsjetila je na ono što se ponavlja kroz sezonu, Dinamo se još jednom nije najbolje snašao u europskoj utakmici s velikim ulozima...

Genk je slavio je 3-1 na Maksimiru i time stekao bitnu prednost protiv Dinama uoči uzvratne utakmice koja će biti 26. veljače. Heynen je doveo domaćina u vodstvo u 15. minuti, a Ouhdani (21', 90') bio je dvostruki strijelac. Beljo (44') je ublažio poraz zagrebačkog kluba. Ovim se porazom nastavio loš niz Dinama ove sezone na domaćem terenu u europskim utakmicama.

Sve je počelo uvjerljivom pobjedom nad Fenerbahčeom u rujnu. Tada su "modri" s 3-1 slavili protiv turskog doprvaka Fenerbahčea. Ta je utakmica napunila dinamovce samopouzdanjem, kao i njegove navijače, koji su očekivali kako će ova momčad biti konkurentna u jakim europskim utakmicama.

Ipak, to nije bio slučaj. U četvrtom kolu uslijedio je hladan tuš na Maksimiru. Dinamo je tada ugostio španjolskog prvoligaša Celtu Vigo, koju je dočekao kao neporažen sa sedam bodova iz prva tri kola EL-a. Ipak, Španjolci su bili uvjerljivi te uzeli tri boda nakon što su zabili tri gola u domaću mrežu.

Nakon još težeg poraza na gostovanju kod Lillea (0-4), Dinamo se nadao zaustaviti krvarenje protiv Reala Betisa u šestom kolu EL-a. Ipak, Španjolci su se još jednom pokazali kao "težak zalogaj" za hrvatskog predstavnika, Betis je slavio s rutinskih 3-1...

U sedmom kolu, odigranom u siječnju, Dinamo je konačno pružio dobru europsku utakmicu pred domaćom publikom. Tada je Kovačevićeva momčad srušila rumunjski FCSB s 4-1 i time napravila važan korak prema doigravanju. Ali, u toj je utakmici Dinamo i bio veliki favorit.

Zato je faza doigravanja podsjetila na ono što se ponavlja kroz sezonu, Dinamo se još jednom nije najbolje snašao u europskoj utakmici s velikim ulozima. Genk je nakon 25. minuta već imao dva gola prednosti, a Beljo je vratio Dinamo u igru. Ipak, "modri" su se ispromašivali, pa im je popustila koncentracija i Belgijci su zabili treći gol u 90. minuti. Gol koji ih je približio prolazu u osminu finala.

A za Dinamo ostaju lekcije koje još nije naučio. Lekcije koje za sljedeću sezonu, posebno ako će igrati Ligu prvaka, mora usvojiti... 

Sve europske utakmice Dinama na Maksimiru (sezona 2025./26.)

1. kolo: Dinamo - Fenerbahče 3-1
4. kolo: Dinamo - Celta 0-3
6. kolo: Dinamo - Betis 1-3
7. kolo: Dinamo - FCSB 4-1
Doigravanje: Dinamo - Genk 1-3

