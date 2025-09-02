Malešov protukandidat Pudar: Skupio je potpise prije nego što sam ja uopće primio obrasce!

Nema mira u izbornom procesu za čelno mjesto Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. S jedne strane Hajduk, odnosno Hrvoje Maleš, kandidat kojeg podržavaju i koji je skupio 70 od 88 glasova klubova u kandidacijskom procesu, a s druge Ivan Pudar, nekadašnji igrač i trener Hajduka koji se odlučio kandidirati, ali ne može skupiti dovoljan broj glasova i smatra da mu je to na nepošten način onemogućeno.

Nakon što se u ponedjeljak javnosti priopćenjem obratio predsjednik Hajduka Ivan Bilić i naglasio kako se "već drugi put pokušava rušiti i spriječiti novo vodstvo NSŽSD u obavljanju svoje dužnosti" te kako je "izborni postupak proveden u potpunosti prema pravilima", u utorak je Ivan Pudar javnosti poslao novo priopćenje kojim reagira na Bilićev istup. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Goran Stanzl/Pixsell | Foto: Goran Stanzl/Pixsell

"Poštovani novinari i cijenjena javnosti, dužan sam vas izvijestiti o događanjima vezanim uz izbore u NSŽSD te podijeliti s vama činjenice koje razotkrivaju nepravilnosti u izbornom procesu. Bilić priča neistine, 2 od 3 člana izborne komisije su dali neopozive ostavke, a tajnik Rogošić je privatizirao NSŽSD:

Ponukan izjavom gosp. Bilića u vezi procesa izbora predsjednika NSŽSD osjećam obvezu iznijeti pravu istinu koju mogu potkrijepiti svim papirima koje imam kod sebe i koji u potpunosti demantiraju gosp. Bilića.

U mom zadnjem priopćenju objasnio sam datume davanja obrazaca za kandidaturu predsjednika NSŽSD. Maleš iste dobiva na neradni dan NSŽSD u subotu (16.8.) a meni se isti predaju u ponedjeljak (18.8) kada je Maleš već dan prije (17.8.) skupio dovoljan broj potpisa da se nitko drugi ne može kandidirati za predsjednika. Je li to valjan izborni postupak?!

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Tko nadgleda izborni postupak? Izborna komisija NSŽSD. Ja sam uložio prigovor izbornoj komisiji oko ovih nepravilnosti kako bi izborna komisija NSŽSD poništila obrasce Hrvoju Malešu zbog ovih nepravilnosti oko nejednakih uvjeta svih nas kandidata i pogodovanja samo jednom kandidatu Hrvoju Malešu. No tada se događa kopernikanski obrat. Da izborna komisija NSŽSD ne bi donijela odluku meni u korist i da ne bi poništila sve obrasce Hrvoju Malešu i onemogućila ga da se uopće kandidira, radi se ogroman pritisak na članove izborne komisije NSŽSD nakon čega predsjednik izborne komisije i član izborne komisije daju ostavke i odlaze iz NSŽSD. To se sve dogodilo zadnjih par dana.

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

I onda gosp. Bilić priča o tome da od strane dijela HNS-a traje pokušaj odugovlačenja i miniranja novog vodstva NSŽSD (nikakvo “novo vodstvo NSŽSD” nije još ni izabrano) no jedina istina je da je tajnik Rogošić privatizirao NSŽSD u službi jednog kandidata Hrvoja Maleša te da su ponovno kao i prvi put učinjene brojne nepravilnosti u izbornom postupku kao i u sazivanju izborne skupštine.

Svaki izborni postupak treba biti pošten a to ovdje nije slučaj jer se na "silu" želi izabrati kandidat Hrvoje Maleš nauštrb svih nas drugih kandidata."