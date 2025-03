Mama Hrgina suparnika: 'Filipa sam zagrlila, bilo mi ga je žao'

Filip Hrgović (32) se za točno tjedan dana vraća u ring. U manchesterskoj Co-op Live Areni 5. travnja predvodit će priredbu kao glavni meč večeri protiv opasnog Joea Joycea, 39-godišnjeg Engleza koji je u vrhu svjetskog boksa već dugi niz godina, ali koji je u zadnje vrijeme u padu i ima tri poraza u posljednja četiri meča.

Meč s Joyceom Hrgoviću će biti sjajna prilika za vratiti se na pobjedničke staze nakon što je prije gotovo godinu dana tehničkim nokautom izgubio u meču karijere protiv Daniela Duboisa. Englez je u meču za upražnjenu titulu IBF svjetskog prvaka slavio u osmoj rundi, a Hrgović se od tada vraćao i pripremao za nadolazeće izazove.

Brojimo sitno do velikog meča uoči kojeg su oba boksača radila na promociji, a zanimljiv intervju dala je majka Hrgovićevog protivnika. Marvel Opara, majka Joea Joycea, slijepa je na oba oka preko 90% i najvjernija je navijačica idućeg Hrgovićevog protivnika.

Hrgović i Joyce boksali prije 12 godina

Prisjetila se događaja iz mlađih boksačkih dana našeg boksača, kada je Hrgović kroz amaterski boks gradio karijeru.

Hrgović i Joyce već su jednom boksali, 7. veljače 2013. godine, a nakon pet vrlo tijesnih i zanimljivih rundi Joyce je slavio podijeljenom sudačkom odlukom (49-46, 48-47, 46-49). Englez je tada u Svjetskoj boksačkoj ligi predstavljao tim British Lionhearts, dok je Hrgović bio među najistaknutijim članovima kazahstanske ekipe Astana Arlans.

- Sjećam se Hrgovića kad je boksao s mojim sinom u York Hallu, a nakon meča sam mu dala veliki zagrljaj jer on je tamo bio sam. Mislila sam si kako je to još jedan protivnik koji mora nastupati bez prisustva svoje majke i ostatka obitelji i to mi je jako tužno - rekla je majka Joea Joycea.