Mamić: Ma Bjelica je tražio izlaz iz Dinama, to je jedina istina...

Moro nije mogao dočekati da ode, Kadzior je danima plakao da ga pustimo, a Gvardiol ima ponudu kakvu nije imao ni Modrić! I kako je onda Dinamo kriv za njhove odlaske?! A Bjelica namjerno destabilizira klub kad priča kako se čuje s našim igračima

<p>Apsolutno se ne slažem da je Dinamo morao proći Ferencvaros!, naglasio je Zoran Mamić u intervjuu za <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/hnl/zoran-mamic-za-sn-kriteriji-nisu-isti-niti-je-prije-sve-bilo-genijalno-niti-je-ovo-potpuni-neuspjeh-15020056" target="_blank">Sportske novosti</a>.</p><p>Pričao je o propuštenim šansama, kako su "plavi" bolji od mađarskog prvaka...</p><p>- Sport je to, ispali su Celtic, Benfica..., koji su po svemu iznad Dinama. Ali, mi smo odgovornom politikom stekli preduvjete da taj enormni financijski gubitak ne utječe na stabilnost, da ne ulazimo u probleme, da ne moramo prodavati pod mus i ispod cijene... - dodao je pa nastavio o Europi:</p><p>- Ova momčad ima puno kvalitete i siguran sam da ozbiljnom utakmicom u kvalifikacijama i ulaskom u Europsku ligu možemo napraviti prekrasnu i dobru jesen.</p><p>Nezaobilazna je tema, kao što su i usporedbe s njim - <strong>Nenad Bjelica</strong>. Koji je priznao nedavno da je i dalje u kontaktu s dijelom Dinamovih igrača, a što mu Mamić zamjera:</p><p>- Neka je, i ja sam s nekim svojim bivšim igračima u kontaktu, ali govoriti javno o tome je svjesno destabiliziranje Dinama i nije fer prema tim igračima.</p><p>- Provlači se teza da su Neno i momčad zaradili. Da, oni su zaradili dio. Dinamo troši 45 ili 50 milijuna, oni su zaradili pola ili više od pola. Ali tko je njima omogućio da to zarade? Klub, uprava, Mirko, Zdravko, oni su im napravili bazu. Neno i ja nisamo imali posebno dobar odnos, ali nismo imali ni loš odnos, imali smo nekakvog poštovanja, gdje sam se ja stavio sa strane i nisam se miješao. Radi se o jednom vrlo dobrom treneru koji je napravio rezultat. Ali nije Neno igrao, igrali su igrači, koji su zaslužni. Da, sjajan posao, radi se o sjajnom treneru. Iako, ja moram biti iskren, meni je to famozno proljeće nakon 50 godina super, ali igrali smo osminu finala, jesmo dobili medalju za to, što se dogodilo? Sad kad sljedeći put ne bude proljeće ili ne uđemo u osminu finala, to je, da oprostite, ku...? A koji je to trener osvajao trofeje izvan Dinama osim Branka Ivankovića? - tvrdi Zoki i nastavlja:</p><p>- Neno je to kao šef kabine kategorički odbio smanjenje plaće i igrači su slijedili svoga šefa. E sad, za 10-15 dana igrači su pristali na smanjenje, a Neno je otišao iz kluba. Recite mi tko je tu ispravan. Pa njegovo ukupno smanjenje je bilo oko 15 posto. A onda je za 10 dana potpisao raskid u kojem je dobio 40 posto manje. On je htio ići i tražio je izlaz iz Dinama, to je istina.</p><p>Potom je naglasio koliko Dinamo znači hrvatskom sportu:</p><p>- Nema kluba kojem Dinamo nije pomogao. Uključujući i Hajduk! Kroz naše nastupe su dobivali bonuse, rastao je koeficijent, a o financijskoj pomoći klubovima da i ne govorim: Ciboni, rukometašima, vaterpolistima Mladosti, odbojkašima, sportašima invalidima... Koliko Dinamo plaća porez, a koliko hrvatski sport, cjelokupni, uplaćuje u državni proračun. Gdje je Cibona, Split, Zadar? Volio bih da država nađe modus da se financira sport, pa on je najbolji promotor. Zašto navijači Dinama ne naprave prosvjede za stadion.</p><p>Stao je u zaštitu Joška Gvardiola:</p><p>- Pišu da je kriv za gol u Budimpešti, a Gvardiol je odigrao odlično, bio je najbolji igrač. Čovjek mu je izišao iz duela na centru, gdje su bili drugi da ga pokriju? Ramosu, koji je najbolji stoper svijeta, triput u svakoj utakmici netko pobjegne. Dečko ima 18 godina i ponudu kakvu nije imao ni Modrić ni jedan drugi igrač nikad nije dobio u Dinamu.</p><p>Posebno ga smeta teza o Dinamu kao trgovačkom društvu.</p><p>- Kadzior je plakao danima, da njemu žena ne želi doći u Zagreb, da je to jednom u životu, da je on jedini Poljak u Španjolskoj, da silno želi otići. Nema problema, dečko, pa reci javno, ja ne želim više ostati u Dinamu. Nikola Moro? Nije mogao dočekati trenutak da ode. U redu, ali onda reci da ideš zbog novca. Čast Dinamu Moskvi, ali Dinamo Moskva i Dinamo Zagreb zadnjih godina, to je Bog i šeširdžija. I OK, legitimno, ja sam otišao u Emirate zbog financija. Ali budite pošteni i recite, a ne da svi udaraju po klubu - rekao je, između ostaloga, Mamić za <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/hnl/zoran-mamic-za-sn-kriteriji-nisu-isti-niti-je-prije-sve-bilo-genijalno-niti-je-ovo-potpuni-neuspjeh-15020056" target="_blank">SN</a>.</p>