Mamić: Svi smo načeti i umorni, ali idemo kroz zid. Šoštarić: Sad nas čeka najteža utakmica...

Hrvatska je u ključnoj utakmici pobijedila Sloveniju 29-25 i tako došla na korak do plasmana u polufinale Europskog prvenstva. Najbolji igrač Hrvatske bio je Tin Lučin sa sedam pogodaka, dok je igračem utakmice prema EHF-u proglašen Matej Mandić, koji je reprezentaciju održavao u prednosti obranama u prvom dijelu.

Marko Mamić ističe da sutra preostaje još Mađarska.

- Svi smo lagano načeti i umorni, ali takvi su svi. Sutra idemo glavom kroz zid, a s ovakvom pobjedom sve je lakše. Island je k tome kiksao, što je pokazalo koliko je turnir ozbiljan - rekao je za HRT.

Mateo Maraš danas nije imao veliku minutažu kao protiv Islanda, ali je ponovno bio važan kotačić kada je trebao zamijeniti kapetana Ivana Martinovića.

- Kontrolirali smo utakmicu, ali fokus se već prebacuje na Mađarsku. Ostaje nam manje od 24 sata do utakmice. Mađarska je dobra momčad, dugo su zajedno, malo su sporiji i nadam se da ćemo uzeti dva boda te otići u polufinale, što i zaslužujemo - istaknuo je.

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mario Šoštarić bio je najsigurniji kada je trebalo i imao stopostotnu realizaciju sa sedam metara.

- Slovenija je bila odličan protivnik i imali smo težak zadatak pred sobom. Ovu utakmicu odmah zaboravljamo jer nas za manje od 24 sata čeka nova. Sve je u našim rukama, idemo dalje - poručio je Šoštarić.

Dodao je da protiv Mađarske treba biti posebno oprezan.

- Europsko prvenstvo je takvo da svatko može pobijediti svakoga. Sutra je potreban velik oprez protiv Mađara. Prošle godine možda smo protiv njih imali i najtežu utakmicu, znamo da smo ih jedva pobijedili.