Mamut za 24sata: Dinamo mi ne predstavlja dodatan motiv, a o Becaliju je sve već napisano...

Prošlih sezona otkako je otišao Fran Brodić, mnogi su isticali da Varaždin nema pravoga golgetera. Ove sezone to su dobili u Ivanu Mamutu (28), Splićaninu koji se u HNL vratio iz Malezije. Kako je to uvijek kod probirljive varaždinske publike, dočekan je s dozom skepse budući da je iza njega teška ozljeda Ahilove tetive.

Mamut je svima pokazao da uprava nije nimalo pogriješila i da je on ta dodana vrijednost koja je nedostajala momčadi Nikole Šafarića, u posljednjih sedam prvenstvenih susreta, pet puta se upisao u strijelce.

- Naravno da mi golovi mnogo znače. Još je slađe, jer je sve došlo nakon mukotrpnog rada. Došlo je sve na svoje, no i dalje moram nastaviti tako raditi - ističe Mamut koji dodaje da dobre igre momčadi uvijek izbace pojedinca:

- Varaždin je oduvijek momčadski gradio rezultat. Napadači nisu previše zabijali. Ove sezone također se igra momčadski i dobre igre izbacile su nas koji igramo prema naprijed. Tu su i Latković i Mamić, na nama je da tako nastavimo i samo zabijamo.

Od osam golova, pet ste postigli iz kaznenih udaraca. Jeste li ikad u karijeri promašili jedanaesterac?

- Da, jedan ili dva. Naravno to je stvar vježbe, ali i koncentracije i karaktera - dodaje Mamut koji se kao prvoligaški igrač etablirao Interu iz Zaprešića, potom je prešao u rumunjsku Universitateu iz Craiove, pa u FCSB, klub kojem je vlasnik kontroverzni George Becali.

- Nisam bio dugo u Rumunjskoj. Sve je napisano o dotičnom gospodinu. Teško vam je to objasniti. Uglavnom nema baš strpljenja, kamoli s napadačima - dodaje Mamut koji je potom dvije sezone proveo u Maleziji, odnosno u Terengganu, a ove sezone odlično se osjeća u dresu varaždinskog kluba.

Varaždin: SuperSport HNL, 8. kolo, NK Varaždin - HNK Vukovar 1991 | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Sve je sjajno, dobro se osjećam. Kao što sam isticao obiteljska atmosfera - dodaje Mamut, robustan napadač kojeg braniči ako nemaju drugog rješenja traže dugom loptom kao metu. Često je tako u žustrim duelima s protivničkim braničima.

No, protiv kojeg vam je najteže igrati u HNL-u?

- Ovisi od utakmice do utakmice. U HNL su sve vrlo ozbiljni igrači, a tako i ozbiljni stoperi. Teško je nekoga izdvojiti.

Varaždin danas čeka Dinamo. Kao i na početku sezone, "modri" u Varaždin dolazi bez poraza u četiri kola.

- Čeka nas teška utakmica. Protiv velike trojke svaka utakmica je teška. Ne razmišljamo previše o tome što Dinamo igra Europu. Oni imaju širinu i preozbiljne igrače koji u svakom trenutku mogu uskočiti. No, vjerujemo u pozitivan ishod.

Je li vam kao Splićaninu i čovjeku koji je prošao Hajdukovu školu Dinamo dodatan motiv?

- Ma nije. Odavno sam ja otišao iz Hajduka. Protiv svake ekipe motivacija je ista. Nevažno je li na drugoj strani Dinamo, Osijek ili Vukovar - zaključuje Mamut.