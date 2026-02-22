Obavijesti

Mamut za 24sata: Dinamo mi ne predstavlja dodatan motiv, a o Becaliju je sve već napisano...

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 2 min
Mamut za 24sata: Dinamo mi ne predstavlja dodatan motiv, a o Becaliju je sve već napisano...
Varaždin: Kvalifikacija utakmica za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, NK Varaždin - Santa Clara | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U životu sam promašio jedan ili dva jedanaesterca, a sjajno se osjećam u Varaždinu. Momčadska igra je u prvi plan izbacila nas koji igramo prema naprijed, priča najbolji strijelac Varaždina ove sezone

Prošlih sezona otkako je otišao Fran Brodić, mnogi su isticali da Varaždin nema pravoga golgetera. Ove sezone to su dobili u Ivanu Mamutu (28), Splićaninu koji se u HNL vratio iz Malezije. Kako je to uvijek kod probirljive varaždinske publike, dočekan je s dozom skepse budući da je iza njega teška ozljeda Ahilove tetive.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
3
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Mamut je svima pokazao da uprava nije nimalo pogriješila i da je on ta dodana vrijednost koja je nedostajala momčadi Nikole Šafarića, u posljednjih sedam prvenstvenih susreta, pet puta se upisao u strijelce.

- Naravno da mi golovi mnogo znače. Još je slađe, jer je sve došlo nakon mukotrpnog rada. Došlo je sve na svoje, no i dalje moram nastaviti tako raditi - ističe Mamut koji dodaje da dobre igre momčadi uvijek izbace pojedinca:

- Varaždin je oduvijek momčadski gradio rezultat. Napadači nisu previše zabijali. Ove sezone također se igra momčadski i dobre igre izbacile su nas koji igramo prema naprijed. Tu su i Latković i Mamić, na nama je da tako nastavimo i samo zabijamo.

Od osam golova, pet ste postigli iz kaznenih udaraca. Jeste li ikad u karijeri promašili jedanaesterac?

- Da, jedan ili dva. Naravno to je stvar vježbe, ali i koncentracije i karaktera - dodaje Mamut koji se kao prvoligaški igrač etablirao Interu iz Zaprešića, potom je prešao u rumunjsku Universitateu iz Craiove, pa u FCSB, klub kojem je vlasnik kontroverzni George Becali.

- Nisam bio dugo u Rumunjskoj. Sve je napisano o dotičnom gospodinu. Teško vam je to objasniti. Uglavnom nema baš strpljenja, kamoli s napadačima - dodaje Mamut koji je potom dvije sezone proveo u Maleziji, odnosno u Terengganu, a ove sezone odlično se osjeća u dresu varaždinskog kluba.

Varaždin: SuperSport HNL, 8. kolo, NK Varaždin - HNK Vukovar 1991
Varaždin: SuperSport HNL, 8. kolo, NK Varaždin - HNK Vukovar 1991 | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Sve je sjajno, dobro se osjećam. Kao što sam isticao obiteljska atmosfera - dodaje Mamut, robustan napadač kojeg braniči ako nemaju drugog rješenja traže dugom loptom kao metu. Često je tako u žustrim duelima s protivničkim braničima.

No, protiv kojeg vam je najteže igrati u HNL-u?

- Ovisi od utakmice do utakmice. U HNL su sve vrlo ozbiljni igrači, a tako i ozbiljni stoperi. Teško je nekoga izdvojiti.

Varaždin danas čeka Dinamo. Kao i na početku sezone, "modri" u Varaždin dolazi bez poraza u četiri kola.

- Čeka nas teška utakmica. Protiv velike trojke svaka utakmica je teška. Ne razmišljamo previše o tome što Dinamo igra Europu. Oni imaju širinu i preozbiljne igrače koji u svakom trenutku mogu uskočiti. No, vjerujemo u pozitivan ishod.

Je li vam kao Splićaninu i čovjeku koji je prošao Hajdukovu školu Dinamo dodatan motiv?

- Ma nije. Odavno sam ja otišao iz Hajduka. Protiv svake ekipe motivacija je ista. Nevažno je li na drugoj strani Dinamo, Osijek ili Vukovar - zaključuje Mamut.

