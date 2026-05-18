Mario Kasun: Jako mi je žao što nisam prešao na košarku 3x3

Mario Kasun (46) proslavljeni je hrvatski košarkaš koji je došao do NBA lige te je igrao za Orlando Magic. Nosio je dresove Barcelone, Efesa i Zagreba, a još je kao dijete morao iz Vinkovaca, preko Delnica i Rijeke, doći u Zagreb zbog rata. U razgovoru za Basketball.hr govorio je o 3x3 košarci, a povod je bio turnir PRO 3x3 Tour 2026 driven by Opel, natjecanja koje Kasun s posebnim žarom prati i podržava. Uz to, govorio je i o svojoj karijeri. Peta sezona ovog atraktivnog turnira obići će deset hrvatskih gradova: Trogir, Zagreb, Donji Miholjac, Vinkovci, Hvar, Bol, Nova Gradiška, Umag, Šibenik i Novalja, koja će ugostiti završnicu.

Mario, za koji dan kreće peta sezona Pro 3x3 Toura, a jedna od stanica su i tvoji rodni Vinkovci. Jesi li prvo počeo igrati uličnu košarku ili onu pravu, 5x5?

- Prvo sam krenuo s uličnom košarkom, a onda sam se upisao u Košarkaški klub Vinkovci i tu je, možemo reći, krenula moja karijera. Zahvaljujući mom najboljem prijatelju Danijelu Prebegu – Suhom, zavolio sam uličnu košarku. On i ja provodili smo jako puno vremena na uličnoj košarci i mislim da se to snažno odrazilo na moj individualni rad. Mislim da Suhi i ja, kad bismo igrali punom snagom, u to vrijeme nismo znali izgubiti hakl. Nitko nas nije mogao dobiti! Moram priznati da je Suhog, koji je bio brzi bek s leđnom tehnikom, uvijek bilo lijepo gledati jer je znao sve fore. Uz to je kopirao i tadašnje glavne igrače AND 1. Nas smo dvojica u to vrijeme bili ulični John Stockton i Karl Malone! Na basketu nisi mogao igrati samo leđima prema košu, nego si igrao i licem prema košu, šutirao izvana. Ukratko, jako zanimljiv sport i drago mi je da toliko napreduje i da je stigao do Olimpijskih igara. Iskreno, mi smo košarku počeli igrati iz ljubavi i, vjeruj mi, uopće nismo razmišljali o nekoj velikoj zaradi, o velikim novcima.

Da ti je to netko tada kao 15-godišnjem klincu rekao da će 3x3 košarka postati olimpijski sport, da se od toga može dobro živjeti te usput vidjeti pola svijeta, što bi mu rekao?

- Vjerojatno bih se bavio samo košarkom 3x3 jer je obožavam! E, da sam barem dvadesetak godina mlađi, ha-ha. Znaš, u basketu je sve nekako puno atraktivnije, zanimljivije i agresivnije. Ma, to je totalno drukčiji sport od klasične 'pet na pet' košarke. Imaš veću slobodu u igri, ovisiš o sebi i još dvojici suigrača na terenu, i baš mi je zanimljivo pratiti kako taj sport napreduje.

Lokacije ovogodišnjeg PRO 3x3 Toura su iste kao i prošle godine i vrlo su atraktivne. Sve kreće u Trogiru 22. svibnja, a imamo i nekoliko stanica u Slavoniji. Naravno, na listi su i tvoji rodni Vinkovci.

- Kad nađem vremena, dođem pogledati koji turnir i mogu samo reći kako ekipa iz Udruge Pro 3x3, koja već petu godinu organizira ove turnire, zaslužuje sve pohvale. Ti ljudi to rade doslovce iz ljubavi prema tom sportu. Volio bih da se i mlađi, dječaci i djevojčice, okrenu tom sportu od malih nogu. Druženje, prelijepe lokacije i odlična zabava uz košarku. Bolje od toga ne može!

Načeo si temu o tome kako je 3x3 košarka totalno drukčija od klasične 'pet na pet' košarke. Što je po tebi najveća razlika, s obzirom na to da znamo kako si pokušao igrati po FIBA-inim pravilima koja su drukčija od onih starih uličnih pravila?

- Kao prvo, 3x3 košarka je jako brza i dinamična, dečki moraju biti puno brži, agilniji, brže razmišljati. Okej, samim time se i dosta griješi, ali po meni je 3x3 atraktivnija košarka od ove klasične koju sam ja igrao. Svakako je zanimljivija. Istina, odigrao sam nekoliko basketa po FIBA-inim pravilima 3x3 i bilo je zanimljivo. Treba ti neko vrijeme da se privikneš, a da sam u boljoj kondiciji i da nisam imao par teških ozljeda, ja bih i danas igrao. No, s druge strane, dečki koji danas igraju najbolje na svijetu su profesionalci, puno treniraju i sve je to veliko odricanje. Moje je mišljenje da si većina jako dobrih košarkaša u Hrvatskoj ne može priuštiti da svaki dan trenira 3x3 košarku uz sve obveze koje imaju. Ja sam donedavno igrao za veterane Barcelone klasičnu '5 na 5' košarku i bio sam baš u dobroj formi. E, sad mi je krivo što po završetku karijere nisam prešao na 3x3 košarku!

A kako si zadovoljan svojom igračkom karijerom, s obzirom na to da si igrao u NBA ligi, ali i za velikane kao što su Barcelona i Anadolu Efes?

- Da nije bilo tih nekoliko teških ozljeda i svih onih problema u koje sam upao, kao što je bila suspenzija od strane HKS-a i Zrinjevca jer sam želio ići na školovanje u NCAA na koledž Gonzaga, bio bih prezadovoljan. Da danas igram, zaradio bih ogroman novac u NCAA ligi, a kad sam ja u klubu rekao da idem na školovanje i da sam dobio stipendiju, odmah su me kaznili i pune dvije godine nigdje nisam smio igrati košarku! Ali Bog mi je izabrao takav put i, iskreno, nakon svih problema i nekoliko teških ozljeda sretan sam što i dalje mogu sve aktivno raditi.