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2022. BILI ČETVRTI

Marokanci se okuražili: Možemo biti prvaci svijeta!

Piše Filip Sulimanec,
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Marokanci se okuražili: Možemo biti prvaci svijeta!
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Foto: Siphiwe Sibeko

Maroko je grupu C završio iza Brazila s istim brojem bodova, sedam

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Maroko je ušao u potpuno novu dimenziju i dio smo novog zamaha u kojem zapravo moramo vjerovati da možemo osvojiti naslov, rekao je izbornik Maroka Mohamed Ouahbi nakon pobjede protiv Haitija 4-2.

 - Kako ćemo postići ovaj cilj? Moramo biti sto posto predani. Danas imamo najbolje sastojke koji su potrebni da postanemo najbolja nacija i vjerujemo da to možemo učiniti; igrači vjeruju u to, isto vrijedi i za stručni stožer. Tražili smo prvo mjesto u skupini, ali Haiti nije imao što izgubiti i odigrao je dobru tranzicijsku utakmicu, tako da nam nije bila lako - rekao je Ouahbi.

FIFA World Cup 2026 - Group C - Morocco v Haiti
Foto: Bernadett Szabo

Maroko je grupu C završio iza Brazila s istim brojem bodova, sedam. U prvoj utakmici su priredili iznenađenje protiv Seleçaa, s kojim su se nadigravali i odigrali neriješeno (1-1). Uslijedile su pobjede protiv Škotske (1-0) i spomenutog Haitija. Lavovi s Atlasa su na prošlom Mundijalu 2022., postali prva afrička država koja je došla do polufinala.

SKUPINA C VIDEO Maroko - Haiti 4-2: Preokret Marokanaca, u nokaut fazi idu na Japan ili Nizozemsku
VIDEO Maroko - Haiti 4-2: Preokret Marokanaca, u nokaut fazi idu na Japan ili Nizozemsku

Na kraju su završili 4., porazom od Hrvatske u megdanu za broncu.

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