Marokanci se okuražili: Možemo biti prvaci svijeta!

Maroko je ušao u potpuno novu dimenziju i dio smo novog zamaha u kojem zapravo moramo vjerovati da možemo osvojiti naslov, rekao je izbornik Maroka Mohamed Ouahbi nakon pobjede protiv Haitija 4-2.

- Kako ćemo postići ovaj cilj? Moramo biti sto posto predani. Danas imamo najbolje sastojke koji su potrebni da postanemo najbolja nacija i vjerujemo da to možemo učiniti; igrači vjeruju u to, isto vrijedi i za stručni stožer. Tražili smo prvo mjesto u skupini, ali Haiti nije imao što izgubiti i odigrao je dobru tranzicijsku utakmicu, tako da nam nije bila lako - rekao je Ouahbi.

Foto: Bernadett Szabo

Maroko je grupu C završio iza Brazila s istim brojem bodova, sedam. U prvoj utakmici su priredili iznenađenje protiv Seleçaa, s kojim su se nadigravali i odigrali neriješeno (1-1). Uslijedile su pobjede protiv Škotske (1-0) i spomenutog Haitija. Lavovi s Atlasa su na prošlom Mundijalu 2022., postali prva afrička država koja je došla do polufinala.

Na kraju su završili 4., porazom od Hrvatske u megdanu za broncu.