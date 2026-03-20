Marokanci su 1976. napustili teren i postali prvaci. Gvineja traži da se njoj dodijeli trofej!

Kontroverzna odluka Afričke nogometne konfederacije da oduzme Senegalu naslov prvaka za 2025. godinu i dodijeli ga Maroku otvorila je Pandorinu kutiju i potaknula povijesni zahtjev. Nogometni savez Gvineje službeno je zatražio reviziju finala Kupa nacija iz 1976. godine, tvrdeći da bi po istim kriterijima trofej trebao pripasti njima.

Sve je započelo nakon finala ovogodišnjeg Afričkog kupa nacija, u kojem je Senegal na terenu pobijedio domaćina Maroko 1-0 golom Papea Gueyea u produžecima. Međutim, utakmicu je obilježio incident iz sudačke nadoknade regularnog dijela, kada je sudac dosudio dvojben penal za Maroko. Igrači Senegala su u znak prosvjeda napustili travnjak na petnaestak minuta. Na kraju su se vratili na teren, Maroko je promašio penal, a Senegal je na kraju slavio. Čak 58 dana kasnije, Žalbeno vijeće Cafa šokiralo je nogometni svijet. Poništili su rezultat, registrirali utakmicu rezultatom 3-0 za Maroko i dodijelili im titulu. Odluku su temeljili na člancima 82. i 84. pravilnika, koji nalažu diskvalifikaciju momčadi koja svojevoljno napusti teren.

Upravo je taj presedan Gvineja iskoristila kao temelj za svoj zahtjev. Gvinejski nogometni savez poslao je službeni dopis u Caf tražeći da se ista pravila primijene retroaktivno na odlučujuću utakmicu Kupa nacija iz 1976. godine. Njihov je argument jednostavan: ako je Senegal kažnjen zbog napuštanja terena, onda je istu kaznu trebao dobiti i Maroko prije gotovo 50 godina. Kampanja je pokrenuta pod sloganom: "Vratite nam naš trofej iz 1976. godine". Gvineja smatra da bi, da su se tada primjenjivali današnji standardi, Maroko bio diskvalificiran onog trenutka kad su njegovi igrači napustili travnjak.

Prvenstvo 1976. godine, održano u Etiopiji, bilo je jedinstveno po formatu. Pobjednik nije odlučen klasičnim finalom, već kroz finalnu skupinu u kojoj su se natjecali Maroko, Gvineja, Nigerija i Egipat. U posljednjem kolu, 14. ožujka na stadionu u Adis Abebi, sastali su se Maroko i Gvineja. Marokancima je za njihov prvi naslov u povijesti bio dovoljan i bod, dok je Gvineja morala pobijediti.

Gvineja je povela u 33. minuti golom Chérifa Souleymanea i držala vodstvo sve do same završnice. Prema navodima gvinejskog Saveza, marokanski igrači su tijekom utakmice, nezadovoljni sudačkom odlukom, nakratko napustili teren. Ipak, vratili su se i Ahmed Makrouh je u 86. minuti zabio za 1-1, rezultat koji je Maroku donio titulu, a Gvineju ostavio na drugom mjestu, što je i danas njihov najveći uspjeh u povijesti.