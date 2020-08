Martić u Palermu: Povlastica je opet biti na teniskom terenu...

<p>Najbolje rangirana hrvatska tenisačica<strong> Petra Martić</strong>, postavljena je za prvu nositeljivu turnira u Palermu kojim u ponedjeljak započinje nastavak sezone WTA Toura prekinute prije gotovo pet mjeseci, a uoči nastupa je u razgovoru s novinarima rekla kako je "povlastica ponovno biti na terenu".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Prošlo je puno vremena bez tenisa, bez natjecanja, bez adrenalina koji svi nekako volimo. Zato sam bila doista uzbuđena kad sam čula da će se turniri u Palermu i Pragu zasigurno održati - rekla je 15. tenisačica svijeta koju u 1. kolu čeka dvoboj protiv Belgijke Alison Van Uytvanck.</p><p>Martić se ne opterećuje rezultatom u Palermu, iako je kao prva nositeljica u statusu jedne od favortkinja za naslov.</p><p>- Samo ću pokušati uživati na terenu. Samo to što ću ponovno biti na igralištu je povlastica i ne trebam misliti o rezultatu, ciljevima ili skoncentrirati na brojeve ili nešto drugo - kazala je 29-godišnja Dućanka koja je u 2019. ušla u tenisku elitu, završila godinu prvi -ut u Top 20, a prethodno u Roland Garrosu prvi put stigla do četvrtfinala na Grand Slam turnirima.</p><p>Prekid sezone je stigao kad je nastavila svoj uspon po WTA ljestvici, došavši do 15. mjesta nakon polufinala na WTA turniru u Dubaiju. No, Petra ne žali što je što je prošlih pet mjeseci bila "na čekanju", kao i svi ostali profesionalni tenisači i tenisačice.</p><p>- Iskreno, nije mi bilo teško. Naravno, trebalo se prilagoditi. Svi smo s time bili suočeni. Puno sam kuhala. Nisam se morala pakirati, što inače mrzim. Nisam morala letjeti, što također mrzim. Prvi put sam mogla biti nešto drugo, a ne samo tenisačica, što je bila lijepa promjena. To nas sve čeka jednog dana pa je bilo dobro vidjeti kako će to izgledati.</p><p>S novim trenerom Martijnom Bokom je odlučila sastaviti program nastupa na turnirima koji će uključivati što manje putovanja.</p><p>- Odlučili smo ostati u Europi i ne putovati, ako baš nije nužno. Zato smo u Palermu i idemo u Prag nakon toga. U Europi je ipak manje zaraženih i veći su izgledi da ću ostati zdrava - rekla je Petra Martić u čijim planovima se nalazi i nastup na US Openu.</p><p>- U SAD-u situacija nije tako dobra, ali ako ćemo se držati u svom 'balonu' i ako ćemo biti disciplinirani, mislim da možemo biti uspješni u minimiziranju pozitivnih slučajeva ili ih potpuno anulirati.</p><p>Opisala je i svoje iskustvo dolaska u Palermo te prvog susreta s mjerama koje se poduzimaju kako bi igračice bile zaštićene od moguće zaraze. </p><p>- Bilo je čudno, drugačije, ponekad i zabavno sa svim tim protokolima, maskama, vizirima u automobilima. No, sve je to potrebno. To je ono što će nas zaštiti i držati zdravima, ako ćemo se svi pridržavati. Testirali su me po dolasku. Nakon toga sam morala biti u izolaciji 24 sata ili do dolaska rezultata testa. Nakon toga sam dobila akreditaciju i bila slobodna raditi ono zbog čega sam došla.</p><p>Bez obzira na nove norme ponašanja i nove procedure, Petri Martić nije silazio smješak s lica.</p><p>- Sretna sam što vidim da je moguće ponovno igrati, jer još prije dva tjedna nisam vjerovala u to. To mi daje nadu da će sve ići u dobrom smjeru i da ćemo ove godine odigrati još dosta turnira.</p>