Martinjak izašao iz Remetinca: Nisam kriminalac, razapeli su me. Čovjek se može promijeniti

Hrvatski borac i višestruki svjetsi prvak u boksu bez rukavica, Marko Martinjak (35), održao je konferenciju za javnost nakon što je izašao iz istražnog zatvora u Remetincu. Podsjetimo, tamo je Martinjak završio zbog sumnje na nanošenje teških tjelesnih ozljeda na malonogometnom turniru krajem svibnja, gdje se Martinjak pojavio u ulozi trenera.

Martinjak je završio u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja dijela, a poznato je kako je i u prošlosti imao problema sa zakonom. Ipak, on ističe kako se čovjek brzo može promijeniti i da nije kriminalac.

- Ja sam prije svega profesionalni sportaš. Nisam kriminalac, što sam i naglasio na sudu. Nažalost, mediji su me razapeli zbog onog što je bilo prije desetak godina. Iznijeli su neke činjenične stvari, ne znam otkud im uopće pravo na to. Jednostavno, ja mislim da se čovjek u godinu dana može promijeniti, a kamoli ne u deset - prenosi Dnevnik.

Zagreb: Borilački spektakl Golden Fight 8, borba Marko Martinjak - Tino Patrlj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Martinjakov odvjetnik Bojan Opačić rekao je kako trenutačno nije podignuta optužnica protiv njegovog klijenta.

- Dakle, optužnice nema, to je ono što ja sada mogu reći. Ništa više od toga. Mislim da ne bi bilo oportuno niti bi bilo korektno. A ako dođe do podizanja optužnice, s obzirom na to da je predmet bio poprilično medijski popraćen, vjerujem da će onda biti popraćeno i suđenje - zaključio je.