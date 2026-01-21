Martinović teško birao riječi: Ne mogu ovo opisati. Sad znamo da više nemamo pravo na kiks

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je od Švedske 33-25 na Europskom prvenstvu. Bio je to prvi poraz naše reprezentacije na natjecanju, ali i poprilično skup. Zbog njega Hrvatska u drugu fazu natjecanja neće prenijeti nijedan bod i neće imati pravo na kiks.

Najbolji u našim redovima u napadu, koji je danas bio sterilan i neopasan, bio je Zvonimir Srna, koji je zabio šest golova. Nakon njega najučinkovitiji je bio Filip Glavaš s četiri pogotka. Srna se prije prvenstva tek oporavio od ozljede, ali je pokazao da se ne libi preuzeti odgovornost kada je najteže. Nažalost, danas je on bio jedini raspoložen.

- Odigrali smo lošu utakmicu, bilo je nervoze, ali unatoč svemu imali smo aktivan rezultat. Na poluvremenu smo se dogovorili da se idemo vratiti u egal, ali smo ponovili sve čega smo se plašili. Oni su lako zabijali, a mi smo razbranili njihova golmana. U drugom dijelu dogodilo se toliko stvari da je bilo nemoguće pobijediti Švedsku u Švedskoj - rekao je Srna.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Obrana je bila propusna, a napad vrlo sterilan.

- Obrana nije bila na razini jer smo imali puno tehničkih pogrešaka i često nismo ni uspostavili obranu. Nismo od početka uspostavili potrebnu gustoću i zato smo stalno primali lake golove. Uz to je teško kriviti samo obranu. U napadu smo se mučili i s takvom igrom nemamo šanse protiv nikoga.

Dobra je vijest da nas je ždrijeb pomilovao. U drugoj fazi igrat ćemo sa Slovenijom, Švicarskom, Islandom i Mađarskom. Po mnogima nije moglo bolje, dok su se s druge strane našli sami velikani: Danska, Francuska, Španjolska, Njemačka i Norveška.

Priliku za iskupljenje imat ćemo vrlo brzo, već u petak protiv Islanda.

- Ne komentiramo ždrijeb. Prošlo prvenstvo bili smo u sličnoj situaciji, doživjeli smo krah u Areni protiv Egipta, ali smo se skupili i krenuli dalje. Ovo treba analizirati i zaboraviti, a sada se pripremamo za Island.

Za kraj je Srna poslao poruku navijačima.

- Nećemo pasti glavom. Sjesti ćemo i razgovarati. Moramo unijeti pozitivu jer ne možemo drukčije. Budite uvjereni, protiv Islanda će izaći prava Hrvatska - zaključio je.

'Ovo nismo bili mi'

Kapetan Ivan Martinović danas nije imao svoj dan. Nosio nas je u najtežim trenucima utakmice protiv Nizozemske, no danas je prvi pogodak postigao tek u 48. minuti, a nakon toga zabio je još samo jedan gol.

- Teško je ovo opisati. Ovo nismo bili mi i nismo igrali onako kako smo se dogovorili. Od početka je nedostajalo agresivnosti i povezivanja u obrani. Šut nas nije išao, imali smo tehničke pogreške i to nas je pratilo cijelu utakmicu. U drugom dijelu imam osjećaj da deset minuta nismo postigli gol. Ovo nam je prvi poraz i moramo podignuti glave. Ništa nije gotovo, nema predaje - rekao je Martinović.

Dodao je da je sada najvažnije napraviti analizu i ne razmišljati previše o onome što je bilo.

- Borili smo se, ali bez prave ideje. Iz ovoga moramo učiti, jer se iz ovakvih situacija najviše može naučiti. Idemo zaboraviti i krenuti dalje.

Na kraju je komentirao utakmicu u petak protiv Islanda.

- Svaka utakmica za nas je finale. Više nema utakmica u kojima smijemo griješiti. Moramo biti gusti u obrani i boriti se do kraja. U svaku utakmicu idemo glavom - zaključio je Martinović.