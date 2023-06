Kovačić: Livaja nam nije rekao da odlazi, šokiralo nas je to

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme u Rijeci za završnicu Lige nacija, a sav fokus još uvijek leži na odlasku Marka Livaje iz reprezentacije.

Mateo Kovačić jedini je igrač koji se obratio javnosti. Kovačić je bio prvi koji je reagirao nakon obračuna Livaje s navijačem na Rujevici. Osvrnuo se na taj incident.

- Tužno je što pričamo o ovakvoj temi uoči jake utakmice s Nizozemskom. Situacija je bila ružna, jako ružno vrijeđanje sa strane navijača. Nisam mogao vjerovati što se događa, bilo je puno djece okolo, dali smo im jako loš primjer. Granica ponašanja mora postojati za sve, za navijače, za nas igrače, stručni stožer. Ne podržavam to, ali sada se moramo fokusirati na utakmicu - rekao je.

Je li vam Livaja rekao da odlazi?

- Nije mi rekao. Ne bih više pričao o ružnim ponašanjima. Reprezentacija mora biti iznad svega, ali kod nas se nerijetko događa da se prelazi granica. Nisam znao da Marko odlazi, to je bio šok za sve nas. To se znalo događati i prije, ali reprezentacija bi se uvijek uzdigla.

O odlasku iz Chelseaja...

- Imam još godinu dana s Chelseajem. Sezona je bila jako loša, vidjeli ste i sami. Sve upućuje na to da ću nakon pet godina promijeniti sredinu, ali vidjet ćemo što će se desiti. Trenutno sam fokusiran samo na Hrvatsku i Ligu nacija.

Što očekujete od Final foura?

- To je jako težak turnir, teško je uopće doći do Final foura. Idemo protiv vrhunskih momčadi kao što su Nizozemska, Španjolska i Italija. Želimo izboriti to finale.

Ništa od posjeta Papi?

- Plan je bio jako lijep. Da posjetimo i pomolimo se s Papom. Desilo se to što se desilo, želimo mu brz i uspješan oporavak i da se vidimo idućom prilikom.

- Imaju sjajni vezni red. To je talentirana i vrhunska ekipa. Imaju De Jonga, koji je po meni već godinama među najboljim veznim igračima na svijetu. Ne smijemo zaboraviti ni De Ligta, koji je odličan stoper.

Nije dobio ponudu iz Saudijske Arabije

Vidite li se u ovoj ekipi Cityja?

- City je vrhunska ekipa i zasluženo je u finalu Lige prvaka. To je to što imam reći. Ljeto je dugo, vidjet ćemo što će se dogoditi. U Chelseaju mi je fenomenalno. Obožavam grad i navijače i tu imam prelijepe uspomene. Vidjet ćemo što će se dogoditi.

Jeste li dobili ponudu iz Saudijske Arabije?

- Nije mi ništa došlo. Malo je prerano, mislim da sam još u dobrim godinama za igrati u Europi. Neki su se odlučili za to, Saudijska liga se pojačava, svim igračima želim sreću...

Imao je problem s koljenom

Jeste li čuli vijesti o izgradnji novog Dinamovog stadiona?

- Lijepe vijesti. To bi bilo fenomenalno. Dok se to dogodi, neću se previše veseliti. Iz iskustva...

Što očekujete od finala Lige prvaka (Inter protiv Manchester Cityja) i za koga ćeš navijati?

- To je vrhunska utakmica. Jedva čekam da ju svi skupa tu gledamo i bodrimo našeg Broza. Siguran sam da ćemo uživati u velikom spektaklu. Uvijek bodrimo naše igrače, tako da navijam za Inter i Brozovića.

U kakvoj ste formi?

- Imao sam problema s koljenom. Sigurno nisam na najboljoj razini, ali sada ozbiljno treniram s dečkima.