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KOMENTIRAO PROTIVNIKE

Matteoni o Portugalu: Igraju sličan nogomet kao mi, ali nisu briljirali. Ne djeluju homogeno

Piše Issa Kralj,
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Matteoni o Portugalu: Igraju sličan nogomet kao mi, ali nisu briljirali. Ne djeluju homogeno
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Foto: HRT Screenshot
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Po mom mišljenju oni su favoriti u utakmici jer imaju i prednost tradicije pred nama. Hrvatska je protiv Gane pokazala jedan napredak - rekao je Matteoni u HRT-ovoj emisiji Americana

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Hrvatska se pobjedom nad Ganom plasirala u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva gdje ju čeka drugoplasirana momčad skupine K - Portugal. 'Vatreni' se za taj susret sele u Toronto gdje će odmjeriti snage s poznatim protivnikom. Utakmica se igra u noći s četvrtka na petak u 1 ujutro po hrvatskom vremenu.

Portugal je grupnu fazu natjecanja otvorio neočekivanim remijem protiv DR Konga (1-1), uvjerljivo su slavili nad Uzbekistanom (5-0), a u zadnjem trećem kolu izgubili su od Kolumbije (0-1). Njihovu formu na ovogodišnjem Mundijalu i očekivanja od utakmice s Hrvatskom komentirao je HRT-ov stručnjak Robert Matteoni u emisiji 'Americana'. 

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- Portugal je svakako reprezentacija koja nam po tradiciji najmanje odgovara zato što igra sličan nogomet kao Hrvatska. Imaju više bržih i kvalitetnijih igrača, ali Portugal na ovom prvenstvu nije briljirao. Jednostavno kao da nisu u nekoj formi, ne djeluju mi niti homogeno kao cjelina - rekao je pa nastavio: 

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- Točno se vidi da tamo nešto nije idealno, je li to slučaj Ronaldo ili nije, ja to ne znam. Po mom mišljenju oni su favoriti u utakmici jer imaju i prednost tradicije pred nama. Hrvatska je protiv Gane pokazala jedan napredak i povratak pretpostavkama koje su je stvorili da bude dio svjetskog nogometnog vrha. Nadam se da bismo u toj utakmici uz neke kompenzacije mogli pokriti te razlike koje imamo protiv Portugala - zaključio je Matteoni. 

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