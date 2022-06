Mbappé je javno kritizirao šefa saveza: Evo zašto sam umalo prestao igrati za reprezentaciju

Najveća francuska nogometna zvijezda Kylian Mbappé (23) bio je blizu napuštanja reprezentacije nakon prošlogodišnjeg neuspjeha i ispadanja s Europskog prvenstva u osmini finala protiv Švicarske, a sad je bez zadrške otkrio da je to zbog rasizma.

Predsjednik Francuskoga nogometnog saveza Noël Le Graët (80) u intervjuu za Le Journal Du Dimanche ponudio je drugačiju verziju, tvrdeći da je Mbappéa pogodio promašaj penala u Bukureštu.

POGLEDAJTE VIDEO: Gavranovićevi golovi Švicarskoj u 3D-u

- Sastali smo se nakon Eura, osjetio je da ga savez nije branio nakon promašenog penala i kritika na društvenim mrežama. Razgovarali smo pet minuta u mom uredu, bio je ljutit, nije više želio igrati za reprezentaciju. No očito da to nije mislio - kazao je Le Graët.

- Znate kako je to, on je pobjednik, bio je jako frustriran, kao i svi mi, zbog ispadanja. Otvoren je prema medijima i sjajan je dečko, više mu je stalo do kolektiva nego što to ljudi misle - nastavio je.

Mbappé se o njegovoj izjavi osvrnuo na Twitteru.

"Da, konačno sam mu dobro objasnio da je to, iznad svega, bilo zbog rasizma, a NE zbog penala. Ali smatrao je da nije bilo rasizma", napisao je napadač PSG-a.

Prvi čovjek francuskog saveza i ranije je u medijskim istupima negirao rasizam u svojoj zemlji.

- U cijeloj utakmici može biti nekih odstupanja, ali danas imamo manje od jedan posto poteškoća. Kad crnac, oprostite mi, zabije gol, cijeli stadion stoji. Dakle, sasvim iskreno vam govorim, fenomen rasizma u sportu, a posebno u nogometu, ne postoji ili ga ima jako malo - kazao je Le Graët prije dvije godine.

