Voditelj opleo po Modriću: Ti, vođa Reala, pitaš za dres igrača koji se narugao tvome klubu!

Četvrti put stali su jedan nasuprot drugoga. Hrvatski maestro koji je obilježio europski nogomet i francuski genijalac koji će tek obilježiti. I konačno, prvi put u povijesti, Hrvatska je pobijedila Francusku, a Luka Modrić zasjenio je Kyliana Mbappéa!

Vatreni su u četvrtom kolu Lige nacija na Stade de Franceu pobijedili aktualne svjetske prvake iz desetog pokušaja. Toliko bolnih poraza su nam zadali, najteže u našoj povijesti, prvo onaj iz 1998. u polufinalu SP-a pa otprije četiri godine u finalu. Ovaj put smo pronašli recept za svoju 'crnu mačku'. Jedini gol zabio je Luka Modrić uz penala već u petoj minuti.

No, nije to ono o čemu pričaju španjolski mediji. Mbappé je postao omražen među navijačima Real Madrida. I ne čudi zašto. Obećao je da će doći u Real još prošle godine, čekali su ga raširenih ruku, ali novci čine čuda. PSG mu je iskeširao 100 milijuna eura za potpis novog ugovora uz godišnju plaću od 50 milijuna eura. I ne samo to. Dobio je nevjerojatne ovlasti pa je izigrao Madriđane i odbio njihovu ponudu. Zato ga više ne podnose. A Lukin potez je neke razljutio.

Krajem prvog poluvremena Modrić i Mbappé, dvije desetke, zagrljeni su otišli u svlačionicu, a španjolski mediji pišu kako ga je Luka pitao za dres. To je razbjesnilo španjolskog voditelja Josepa Pedrerola tijekom emisije El Chiringuito.

- Ne mogu vjerovati! Šokiran sam! Modrić, koji je vođa Reala i pravi madridist pita dres od tipa koji se narugao Realu i navijačima tog kluba! I ne samo to, nego da on, koji je Zlatna lopta i legenda, pita dres Mbappéa?! Pa moralo bi biti obrnuto - govorio je Pedrerola.

Gotovo nitko u studiju nije se složio s njim. Legenda Reala Guti počeo se sprdati s Pedrerolom.

- Moramo zapaliti taj dres - rekao je ironično Guti i izazvao podsmijeh u studiju.

Veliko poštovanje Mbappé i Modrić gaje jedan prema drugome, još otkako su se prije četiri godine prvi put susreli u finalu SP-a pa stajali jedan nasuprot drugoga na postolju. Luka s nagradom za najboljeg igrača turnira, a Kylian s nagradom za najboljeg mladog. Klasa prepoznaje klasu, a to nekima očito smeta.

