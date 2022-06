McEnroe o Nadalu: Kaznite ga za to, pa on se šali sa svima!

Tko zna koliko bi sve potrajalo i kada bi završilo da je Novak Đoković iskoristio dvije set-lopte u četvrtom setu. Ali nije, Rafael Nadal se izvukao i malo kasnije, u 01:16 iza ponoći, 29. put pobijedio Đokovića za 15. polufinale Roland Garrosa.

Meč je trajao četiri sata i 11 minuta, ništa neobično kada su u pitanju ova dva majstora jer to je borba do gole kože. Samo drugi set, u kojemu su odigrali 10 gemova, trajao je 85 minuta.

Ali to je Nadal, u prvom redu. Priprema za servis do krajnjih dopuštenih granica, nerijetko i preko, što je prilično iživciralo Johna McEnroea, koji je za Eurosport komentirao meč.

- Treba ga kazniti. Ako misliš to napraviti, napravi, inače se nemoj ni truditi. Kao da se šališ sa svima. To je smiješno, opet gleda sat - govorio je legendarni Amerikanac u mikrofon.

Sudac je samo jednom opomenuo Nadala za prekoračenje vremena kod servisa za što, uoči prvog, tenisači imaju 25 sekundi. No, McEnroea je zasmetalo još nešto. Zašto ne postoji mjerenje vremena za drugi servis?

- Zar nemaju 15 sekundi na drugom servisu? Ili deset? Nešto? Nemojte se ni truditi, uzmite vremena koliko treba na drugom servisu. Koliko traje ovaj gem? Isuse... Javio se i sudac, Nadal ga ignorira.

Svašta je tijekom četiri sata izgovorio McEnroe u prijenosu, na početku istog iskomentirao je i zvižduke kojim je pariška publika pozdravila Đokovićev dolazak na teren.

- Nijedan drugi igrač nije se morao nositi s više nevolja od Novaka. To je nepravedno, moram to reći. Ovaj tip je pretvarao limun u limunadu češće od bilo kojeg igrača u povijesti tenisa, a ako mislite da mu to ne smeta, vi ste ludi! Ipak, toliko je psihički tvrd da se može nositi s tim i nekako kanalizirati bijes i frustraciju zbog onoga što osjeća kao nedostatak poštovanja navijača.

Najčitaniji članci