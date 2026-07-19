Messi hladan: 'Već sam prešao cijelu igricu na prošlom SP-u...'

Uoči finala Svjetskog prvenstva jedan je novinar Leu Messiju (39) postavio nesvakidašnje pitanje, usporedivši njegovu karijeru s videoigrom u kojoj je godinama otključavao razine, sve do najvećeg trofeja.

- Vaš sportski život je kao igra. Nikad niste pobijedili Englesku, onda igrate i pobjeđujete. Stalno otključavate razine dok ne dođete do finala. Što slijedi? - upitao je.

Messijev odgovor bio je savršeno hladan.

- Već sam je završio na prošlom Svjetskom prvenstvu. Prešao sam igricu - rekao je s osmijehom.

• "Your career is like a video game, you keep unlocking new levels until you reach the final.”



Leo Messi: “I already completed the game at the last World Cup.." pic.twitter.com/5PH8Xcuhho — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 17, 2026

Nakon što je 2022. u Kataru konačno podigao jedini trofej koji mu je izmicao, Messi više nema ništa za dokazivati, a finalom u New Jerseyju traži samo još jednu priču na najvećoj pozornici.