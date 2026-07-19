Obavijesti

Sport

Komentari 5
SAVRŠEN ODGOVOR

Messi hladan: 'Već sam prešao cijelu igricu na prošlom SP-u...'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Messi hladan: 'Već sam prešao cijelu igricu na prošlom SP-u...'
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Lionel Messi uoči finala Svjetskog prvenstva dao je jedan od najhladnijih odgovora svoje karijere. Kada ga je novinar usporedio sa zadavanjem razina u videoigri, Messi je odgovorio s osmijehom

Admiral

Uoči finala Svjetskog prvenstva jedan je novinar Leu Messiju (39) postavio nesvakidašnje pitanje, usporedivši njegovu karijeru s videoigrom u kojoj je godinama otključavao razine, sve do najvećeg trofeja.

- Vaš sportski život je kao igra. Nikad niste pobijedili Englesku, onda igrate i pobjeđujete. Stalno otključavate razine dok ne dođete do finala. Što slijedi? - upitao je.

ZAJEDNO U VJERI Prizor zajedništva koji je sve oduševio! Englezi i Francuzi su nakon utakmice zajedno molili
Prizor zajedništva koji je sve oduševio! Englezi i Francuzi su nakon utakmice zajedno molili

Messijev odgovor bio je savršeno hladan.

- Već sam je završio na prošlom Svjetskom prvenstvu. Prešao sam igricu - rekao je s osmijehom.

POSLJEDNJI DAN MUNDIJALA SP UŽIVO Messi poslao poruku uoči finala, dirljiva scena nakon utakmice za brončanu medalju
SP UŽIVO Messi poslao poruku uoči finala, dirljiva scena nakon utakmice za brončanu medalju

Nakon što je 2022. u Kataru konačno podigao jedini trofej koji mu je izmicao, Messi više nema ništa za dokazivati, a finalom u New Jerseyju traži samo još jednu priču na najvećoj pozornici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Alen Halilović ima novi klub, u Dinamo će doći mladi talent iz francuskog PSG-a
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Alen Halilović ima novi klub, u Dinamo će doći mladi talent iz francuskog PSG-a

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice

SP 2026. ulazi u posljednji vikend, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
Francuska - Engleska 4-6: Kakva utakmica u Miamiju! Ljepotica prvenstva i bronca za 'tri lava'
NAJBOLJI SUSRET SP-A

Francuska - Engleska 4-6: Kakva utakmica u Miamiju! Ljepotica prvenstva i bronca za 'tri lava'

Najbolju utakmicu SP-a odigrali su Francuzi i Englezi. Za 'tri lava' zabio je hat-trick Saka te po gol Rice, Konsa i Bellingham. Za 'trikolore' su pogodili Mbappe (x2), Dembele i Barcola; Engleska je pobjedom osvojila broncu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026