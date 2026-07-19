Lionel Messi uoči finala Svjetskog prvenstva dao je jedan od najhladnijih odgovora svoje karijere. Kada ga je novinar usporedio sa zadavanjem razina u videoigri, Messi je odgovorio s osmijehom
Messi hladan: 'Već sam prešao cijelu igricu na prošlom SP-u...'
Uoči finala Svjetskog prvenstva jedan je novinar Leu Messiju (39) postavio nesvakidašnje pitanje, usporedivši njegovu karijeru s videoigrom u kojoj je godinama otključavao razine, sve do najvećeg trofeja.
- Vaš sportski život je kao igra. Nikad niste pobijedili Englesku, onda igrate i pobjeđujete. Stalno otključavate razine dok ne dođete do finala. Što slijedi? - upitao je.
Messijev odgovor bio je savršeno hladan.
- Već sam je završio na prošlom Svjetskom prvenstvu. Prešao sam igricu - rekao je s osmijehom.
• "Your career is like a video game, you keep unlocking new levels until you reach the final.”— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 17, 2026
Leo Messi: “I already completed the game at the last World Cup.." pic.twitter.com/5PH8Xcuhho
Nakon što je 2022. u Kataru konačno podigao jedini trofej koji mu je izmicao, Messi više nema ništa za dokazivati, a finalom u New Jerseyju traži samo još jednu priču na najvećoj pozornici.
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