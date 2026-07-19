SP UŽIVO Danas finale, Messi lovi novi naslov protiv 'la roje'

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Španjolska dolazi u finale kao momčad koja nije primila gol u sedam uzastopnih utakmica, što je novi rekord za jedno izdanje Mundijala, i koja je neporažena u 37 uzastopnih susreta.

'La roja' je u polufinalu potpuno ugasila Francusku, dopustivši joj tek 0,31 očekivanih golova, a Mikel Merino, Pedro Porro i Mikel Oyarzabal pokazali su da Španjolska ima igrače za svaku situaciju. Pobjedom bi postali tek treća nacija koja je osvojila i Europsko i Svjetsko prvenstvo uzastopno.

Argentina pak dolazi kao najagresivnija momčad turnira s 19 postignutih golova, najviše, i s Messijem koji je uz Mbappea dijeli naslov najboljeg strijelca s osam golova.

'Albiceleste' je kroz Mundijal prošla dramatično, uz puno preokreta i iako rijetko sačuvaju mrežu, uvijek zabiju dovoljno.

Pobjedom bi postali prva nacija od Brazila 1962. koja je obranila naslov na Svjetskom prvenstvu i četvrtim uzastopnim velikim trofejem ušla u povijest kao jedna od najvećih momčadi svih vremena.