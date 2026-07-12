Messi nakon nove pobjede: 'Opet patnja, ali idemo, j***te!'

Argentina je svladala Švicarsku 3-1 u produžecima i izborila polufinale. Mac Allister je zabio u 10. minuti za vodstvo, Ndioye je u 67. izjednačio za Švicarsku, a od 72. minute Argentinci su imali igrača više jer je isključen Embolo.

Alvarez je u 112. i Martinez u 120+1. zatvorili utakmicu. Argentina je na ovom Mundijalu u svakoj od tri nokaut utakmice prolazila tek u drami, Zelenortski Otoci i Egipat srušeni su tek 3-2 u produžecima, a sada i Švicarska tek nakon 120 minuta.

Messi je briljirao u svim tim dramama s osam golova i dvije asistencije u šest utakmica. Nakon prolaska otkrio je emocije na Instagramu:

- Opet je trebalo patiti, ali ova ekipa nikad ne prestaje vjerovati. Ponovno smo među četiri najbolje na svijetu!!! Idemo, j***te!!!".

Objava je za malo više od sat vremena prikupila već tri milijuna lajkova, a Argentina ide dalje kao branitelj naslova koji nikome ne olakšava posao.

Argentinu čeka Engleska u polufinalu Mundijala u srijedu od 21 sati po hrvatskom vremenu.