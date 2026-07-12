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Messi srušio još jedan rekord: Najbolji asistent u povijesti SP-a

Piše HINA,
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Messi srušio još jedan rekord: Najbolji asistent u povijesti SP-a
Foto: Denny Medley/REUTERS
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Lionel Messi novom asistencijom u četvrtfinalu protiv Švicarske skupio ih je deset u karijeri na Svjetskim prvenstvima i srušio rekord Nijemca Fritza Waltera

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Argentinski nogometaš Lionel Messi (39) nije postigao pogodak u slavlju 3-1 nakon produžetaka protiv Švicarske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, ali je u tom susretu postao najbolji asistent svih vremena na prvenstvima.

Messi je asistirao Mac Allisteru kod prvog pogotka na ogledu čime je došao do jubilarne desete asistencije u povijesti svjetskih prvenstava. 

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Time je iza sebe ostavio Nijemca Fritza Waltera koji je od 1940. do 1958. godine skupio devet asistencija na svjetskim prvenstvima.

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Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Zanimljivo je naglasiti da je Messi asistirao desetorici različitih suigrača, a sve je počelo dodavanjem Hernanu Crespu 2006. godine. Messijev rekord na jednom prvenstvu su tri asistencije, od prije četiri godine, dok ih na aktualnom prvenstvu ima dvije.

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Messi je trenutačno i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. Na svom kontu ima 21 pogodak, ali mu prijeti Francuz Kylian Mbappe koji ima jedan pogodak manje.

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Trenutačno je najbolji asistent na aktualnom SP francuski majstor Michael Olise s pet dodavanja. Po četiri asistencije imaju Brazilac Bruno Guimaraes, Marokanac Brahim Diaz i Norvežanin Martin Odegaard.

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