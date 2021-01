Vidjelo se da smo u prvom poluvremenu još bili u šoku, mučili smo se. Ali vjerujem da će nas ovo još malo opustiti i da ćemo pobijediti protiv najtežeg protivnika u skupini, rekao je Pero Metličić u studiju RTL-a.

Bivši hrvatski rukometni reprezentativac komentirao je pobjedu nad Angolom 28-20 u drugom krugu Svjetskog prvenstva u Egiptu i osvrnuo se na izjave Line Červara kako je "ovo juha", kako prvenstvo nije pravo jer su uvjeti zbog korona virusa krajnje neobični.

- Otišao je malo naširoko, malo zbunjujuće, teško mi je uopće govoriti. Prvenstvo se mora igrati, a tražiti razloge... Na kraju ćemo zbrajati. Svi su u istom položaju, a je li netko više trenirao ili teže došao dolje... Vjerojatno jest. Ali razgovaramo ovdje o igri, kako doći do četvrtfinala - rekao je Pero i dodao:

- Angažman je bio puno bolji, pogotovo u obrani. Japan je ostavio velik ožiljak. Nismo nepoznanica da dolazimo kao posljednji sa Svjetskog prvenstva. Hrvatska uvijek želi osvojiti zlato.

Janko Kević (34) ušao je u momčad umjesto ozlijeđenog Luke Cindrića i pokazao dobru igru u debiju. No, iako je dešnjak i po vokaciji srednji vanjski, Červar ga je dio utakmice koristio na poziciji - desnog vanjskog.

- Za mene je to neobjašnjivo. To treba pitati Lina i on će dati najbolji odgovor na to. Za prvu utakmicu, za debitanta s 34 godine odigrao je stvarno dobro. Sasvim dobar debi - rekao je Metličić.

- Katar? Moramo pobijediti da ne bismo opet dolazili u situaciju koliko nam treba bodova... Uvjeren sam da ćemo odigrati najbolju utakmicu. Nije to onaj Katar kao prije četiri godine - prognozirao je Pero.

- Kević je dao ritam napadu, ali puno više na toj poziciji pokazao je Martinović. On je pravi hakler - rekao je Goran Šprem.

Ivan Martinović, još jedan od novih igrača, opet je vukao s pet golova.

- Ponavljamo kao papige. Momak pokazuje da ima kvalitetu. Dvije utakmice, to malo što je igrao, odigrao je dobro. Uz pivote, pokazao je možda najviše. Momak igra Bundesligu ozbiljno već dvije godine, pravi je strijelac - kaže Metličić.

- Stepančić je više igrač za kreaciju šuta dva na dva, a Ivan ima vic proigrati kroz noge, kroz glavu... Igra se rukometa. Odličan momak, imao sam priliku upoznati mu obitelj, svi su rukometaši, i dvije sestre i brat, sjajna obitelj. I on i Šebetić s razlogom su tu, trenutačno su najbolje što Hrvatska ima. Žao mi je što nema i Šime Ivića. Treba momcima dati priliku - rekao je Drago Vuković.

O problemima s organizacijom kaže:

- Najbitnije je da se prvenstvo igra. Zadnjih 20 godina mi uvijek idemo po medalju, ne igramo da budemo 15.

- Fizička sprema? Teško mi je to ocijeniti. Početak je tek, koje lige se igraju, koje ne... Većina naših igrača igra odavno, ne znam koliko Karačić igra... Ali to je ona stara tema koliko igrači igraju, u Njemačkoj završavaju 29.12., a 1.1. imaš pripreme. Ako možeš, odmoriš neke igrače, ako ne, kao protiv Japana, onda ih potrošiš.