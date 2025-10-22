Obavijesti

EMOTIVNI INTERVJU

Michael Jordan otvorio dušu: Uzeo bih čarobnu pilulu, dao bih sve da mogu opet igrati košarku

Piše Luka Tunjić,
Michael Jordan otvorio dušu: Uzeo bih čarobnu pilulu, dao bih sve da mogu opet igrati košarku
Foto: Screenshot/NBC/Reuters

Nisam ovdje zbog novca, imam obvezu prema košarci... Kao košarkaš, moja je dužnost prenositi poruke o uspjehu i posvećenosti igri, rekla je košarkaška legenda koja je u novoj ulozi

U noći koja je označila povratak NBA košarke na NBC nakon više od dva desetljeća, gledatelji su dobili više od uzbudljive utakmice. Tijekom poluvremena dvoboja između Oklahoma City Thundera i Houston Rocketsa, emitiran je prvi dio dugoočekivane serije "MJ: Insights to Excellence", u kojem je najveći košarkaš svih vremena, Michael Jordan (62), u emotivnom razgovoru s voditeljem Mikeom Tiriom otkrio svoju neprolaznu strast prema igri i duboku želju da i danas bude na parketu.

Emotivni Jordan: Dao bih sve da mogu opet zaigrati

Iako je prošlo više od dvadeset godina od njegove posljednje utakmice, natjecateljski plamen u Michaelu Jordanu gori nesmanjenim intenzitetom. U rijetko viđenom trenutku ranjivosti, Jordan je s knedlom u grlu priznao koliko mu nedostaje adrenalin natjecanja i osjećaj borbe na parketu.

The 2025 Ryder Cup
Foto: Paul Childs

- Volim je kao što ne biste vjerovali - započeo je Jordan, govoreći o košarci.

- Iskreno, volio bih da mogu uzeti čarobnu pilulu, obući kratke hlače i izaći igrati košarku danas, jer to sam ja. Ta vrsta natjecanja, ta vrsta kompetitivnosti je ono za što živim. I nedostaje mi. Nedostaje mi taj aspekt igre, mogućnost da se izazovem protiv onoga što ljudi vide kao vrhunsku košarku.

Ove riječi odjeknule su među milijunima obožavatelja diljem svijeta, podsjetivši ih zašto je Jordan postao globalna ikona, ne samo zbog nevjerojatnog talenta, već i zbog nezasitne gladi za pobjedom koja ga je definirala tijekom cijele karijere. Priznao je, ipak, da je realnost drugačija.

- Bolje je za mene da sjedim ovdje i razgovaram s vama, nego da si potrgam Ahilovu tetivu i završim u invalidskim kolicima.

Reuters Pictures 40th anniversary collection
Foto: Mike Blake

Nostalgija i nova era košarke

Jordanov povratak na NBC nije bio slučajan. Televizijska kuća, koja je prenosila NBA ligu tijekom Jordanove dominacije 90-ih, strateški je iskoristila njegovu pojavu kako bi povezala slavnu prošlost sa sadašnjošću.

Večer je bila prožeta nostalgijom, legendarna glazbena tema "Roundball Rock" Johna Tesha ponovno je odzvanjala, a uz pomoć umjetne inteligencije, gledatelje je pozdravio i glas pokojnog naratora Jima Fagana, simbola te ere.

U tom kontekstu, Jordanova uloga nadilazi onu običnog sugovornika. On je živa poveznica, ambasador igre koji osjeća obvezu prenijeti svoje znanje i iskustvo na nove generacije.

Reuters Pictures 40th anniversary collection
Foto: Mike Blake

- Nisam ovdje zbog novca, imam obvezu prema košarci... Kao košarkaš, moja je dužnost prenositi poruke o uspjehu i posvećenosti igri - izjavio je, objašnjavajući svoj motiv za sudjelovanje u seriji kao želju da "vrati dug" sportu koji mu je sve dao.

Pritisak slobodnog bacanja i priča koja je oduševila svijet

Iako danas rijetko uzima loptu u ruke, Jordan je podijelio anegdotu koja savršeno ilustrira težinu njegove legende. Prije nekoliko godina, dok je boravio u unajmljenoj kući tijekom Ryder Cupa, vlasnik ga je zamolio da se fotografira s njegovim unucima i, usput, izvede jedno slobodno bacanje na privatnom terenu.

- Bio sam nervozniji nego godinama unazad - priznao je Jordan uz smijeh.

- Razlog je bio taj što su ta djeca od svojih roditelja slušala priče o onome što sam radio prije 30 godina. Njihova očekivanja su bila na razini od prije 30 godina, a ja nisam ni dotaknuo loptu.

The 2025 Ryder Cup
Foto: Brendan McDermid

Na Tiriovo pitanje je li pogodio, Jordan je s olakšanjem i ponosom odgovorio...

- Apsolutno. Taj osjećaj zadovoljstva, to što sam uspio ispuniti očekivanja te djece, a nisam ni sam bio siguran mogu li, uljepšalo mi je cijeli tjedan.

Ta mala, ljudska priča otkrila je pritisak koji njegovo ime i danas nosi, ali i njegovu želju da nikoga ne razočara.

Njegov povratak pred kamere, ispunjen emocijama, iskrenošću i bezvremenskom ljubavlju prema igri, potvrdio je da, iako više ne leti zrakom, Michael Jordan i dalje ostaje najveći. Serijal s košarkaškom legendom nastavit će se, a on će komentirati brojne aktualne teme u današnjoj košarci.

