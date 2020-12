Mick Schumacher rekao je kako je njegov otac Michael i dalje najbolji vozač Formule 1 usprkos uspjesima Britanca Lewisa Hamiltona.

Njemačka legenda je sedmerostruki svjetski prvak, a isto toliko titula prvaka ima i Lewis Hamilton koji je stigao i Schumijev rekord od 91 pobjede.

No Mick, koji bi od sljedeće godine trebao nastupati u Formuli 1, smatra da Lewis i dalje nije ispred njegova oca. A dotakao se i toga što njega već sad uspoređuju s ocem:

- U redu mi je to, te usporedbe s ocem me ne smetaju. Za mene je on najbolji svih vremena u ovom sportu kojemu je on dao sve. Ne vidim zašto bi me onda smetale usporedbe s njim - rekao je za njemački Bild.

Mick bi trebao nastupati za momčad Haasa, a hoće li njegov otac moći pratiti njegove utrke uživo, i dalje je upitno, no navodno bi ih trebao moći pratiti makar na televiziji pošto zadnje vijesti govore kako je njemačka legenda pri svijesti.