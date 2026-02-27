Oduševljeni Mijatović: Ovo nije bilo finale. Ako Bog da, bit ćemo i tamo! Sve moramo zaslužiti

Treniramo i igramo u visokom ritmu, a upravo tako moramo igrati i protiv aktualnih svjetskih prvaka, rekao je izbornik Tomislav Mijatović nakon što je hrvatska košarkaška reprezentacija pobijedila svjetskog prvaka Njemačku 93-88 u trećem kolu skupine E prvog kruga europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Mijatović je nakon utakmice bio vrlo zadovoljan.

- Hvala igračima na nevjerojatnoj koncentraciji, držali su se plana i programa čak i kad nam nije išlo. Njemačka kažnjava svaku sitnicu, svaki 'mismatch'. Čestitam našim igračima i trenerima koji su pripremili utakmicu, ali i publici na fantastičnom odazivu. Nismo igrali danas nikakvo finale, ali nadam se da ćemo jednog dana i to ako Bog da. Idemo pametno, korak po korak, do konačnog cilja. Čeka nas nova utakmica - rekao je izbornik prije nego što je nastavio...

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Svi naši igrači nastupaju u jakim ligama i velikim klubovima, to su dečki s puno teških utakmica u nogama, svaka im čast. Treniramo i igramo u visokom ritmu, a upravo tako moramo igrati i protiv aktualnih svjetskih prvaka. Nismo odustajali od svojih ideja ni kad smo gubili, ni kad je bilo izjednačeno, ni kad smo vodili. Ovo je skupljanje bodova i svaku utakmicu moramo tako shvatiti.

Posebno ga je zadovoljio Luka Božić.

- Odigrao je ključnu ulogu, iako je brzo skupio tri osobne. Možda sam ga malo i prekasno vratio u igru. On s tri prekršaja uspije ukrasti dvije čiste lopte. To je odlika vrhunskog igrača, kakav on i jest, a takvi igrači čine vrhunske ekipe još boljima. Želimo biti na vrhu i zaslužujemo to, ali moramo to stalno dokazivati na terenu.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osvrnuo se na intenzivni put kojeg su prošli neki hrvatski reprezentativci.

- Mislim da je velika stvar igrati pred našom publikom, to nosi posebnu emociju i želju. Hezonja i Kramer doputovali su jutros u četiri sata, Dario se priključio jučer i odmah uskočio u igru. To pokazuje snagu momčadi i zajedništva. U subotu letimo za Bonn, gdje ćemo odraditi lakši trening i analizu. Cilj nam je odigrati najbolju moguću utakmicu i skupljati bodove. Sve moramo zaslužiti na terenu. Njemačka je uigrana momčad sa sjajnim sustavom i morat ćemo na to odgovoriti kako treba.