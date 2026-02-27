Obavijesti

Sport

Komentari 12
VELIKA ŽRTVA

Nevjerojatna 24 sata Hezonje! Briljirao za Real, odjurio na let za Zagreb, pa 'razbio' Nijemce

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 4 min
Nevjerojatna 24 sata Hezonje! Briljirao za Real, odjurio na let za Zagreb, pa 'razbio' Nijemce
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ponosan sam svoje suigrače, na izbornika i na stožer. Rade sjajan posao, uspostavili smo odličnu kemiju u ekipi, a to je ono najbitnije. Nadam se da su ljudi uživali, rekao je Mario Hezonja

Admiral

Dobili smo Njemačku. Pa što!? Trebamo dobiti sve do kraja! Odlučno je poručio Mario Hezonja (31) nakon što je hrvatska košarkaška reprezentacija pobijedila svjetskog prvaka Njemačku 93-88 u trećem kolu skupine E prvog kruga europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Poznati na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Njemačke Poznati na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Njemačke Poznati na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Njemačke
51
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Podsjetimo, Hezonja je u četvrtak navečer odigrao odličnu utakmicu i sa 16 poena bio najbolji strijelac u pobjedi Real Madrida nad Bayernom (93-70). Zatim je odradio sve medijske obaveze pa odjurio u zračnu luku, gdje ga je, kako prenose Sportske novosti, čekao privatni zrakoplov u organizaciji HKS-a. 

Hezonja je u Zagreb stigao u petak oko 4.30 ujutro, priključio se reprezentaciji pa odspavao par sati. Odradio je tek informativni trening, a od 20 sati istrčao u početnoj petorci Hrvatske. Ni manje od 24 sata od prvog podbacivanja u Madridu. Utakmicu je završio s 21 košem, tri skoka i pet asistencija.

PODIJELIO DOJMOVE Njemački izbornik: Ništa me nije iznenadilo. Svatko danas može pogoditi tricu. Čestitam im...
Njemački izbornik: Ništa me nije iznenadilo. Svatko danas može pogoditi tricu. Čestitam im...

- Ponosan sam svoje suigrače, na izbornika i na stožer. Rade sjajan posao, uspostavili smo odličnu kemiju u ekipi, a to je ono najbitnije. Nadam se da su ljudi uživali, ali nemamo se čemu radovati, imamo novu utakmicu - rekao je Hezonja nakon utakmice pa dodao...

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Dobili smo Njemačku, pa što? Trebamo dobiti sve do kraja!‘ Hvala svima što prepoznavaju naš rad i talent, ali ima toga još i neka budu spremni - poručio je Hezonja.

IZBORNIK KOŠARKAŠA Oduševljeni Mijatović: Ovo nije bilo finale. Ako Bog da, bit ćemo i tamo! Sve moramo zaslužiti
Oduševljeni Mijatović: Ovo nije bilo finale. Ako Bog da, bit ćemo i tamo! Sve moramo zaslužiti

Sada slijedi kratak odmor, a već za dva dana hrvatske košarkaške čeka uzvratna utakmica u Bonnu. Susret je na rasporedu u nedjelju 1.ožujka u 18 sati, a prijenos je na Arena Sport 1. Hrvatska će kvalifikacije zaključiti ovog ljeta, točnije, 3. srpnja gostovat će na Cipru, a tri dana kasnije ugostit će Izrael.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten
Evo koliko je Dinamo zaradio ove sezone u Europskoj ligi
LOVA U DŽEPU

Evo koliko je Dinamo zaradio ove sezone u Europskoj ligi

U Europskoj ligi svaka pobjeda u ligaškoj fazi donosi 450.000 eura, a remi 150.000 eura. Dinamo je ostvario tri pobjede i remi u ligaškoj fazi, ali je svejedno zaradio solidnu svotu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026