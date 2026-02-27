Ponosan sam svoje suigrače, na izbornika i na stožer. Rade sjajan posao, uspostavili smo odličnu kemiju u ekipi, a to je ono najbitnije. Nadam se da su ljudi uživali, rekao je Mario Hezonja
Nevjerojatna 24 sata Hezonje! Briljirao za Real, odjurio na let za Zagreb, pa 'razbio' Nijemce
Dobili smo Njemačku. Pa što!? Trebamo dobiti sve do kraja! Odlučno je poručio Mario Hezonja (31) nakon što je hrvatska košarkaška reprezentacija pobijedila svjetskog prvaka Njemačku 93-88 u trećem kolu skupine E prvog kruga europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.
Podsjetimo, Hezonja je u četvrtak navečer odigrao odličnu utakmicu i sa 16 poena bio najbolji strijelac u pobjedi Real Madrida nad Bayernom (93-70). Zatim je odradio sve medijske obaveze pa odjurio u zračnu luku, gdje ga je, kako prenose Sportske novosti, čekao privatni zrakoplov u organizaciji HKS-a.
Hezonja je u Zagreb stigao u petak oko 4.30 ujutro, priključio se reprezentaciji pa odspavao par sati. Odradio je tek informativni trening, a od 20 sati istrčao u početnoj petorci Hrvatske. Ni manje od 24 sata od prvog podbacivanja u Madridu. Utakmicu je završio s 21 košem, tri skoka i pet asistencija.
- Ponosan sam svoje suigrače, na izbornika i na stožer. Rade sjajan posao, uspostavili smo odličnu kemiju u ekipi, a to je ono najbitnije. Nadam se da su ljudi uživali, ali nemamo se čemu radovati, imamo novu utakmicu - rekao je Hezonja nakon utakmice pa dodao...
- Dobili smo Njemačku, pa što? Trebamo dobiti sve do kraja!‘ Hvala svima što prepoznavaju naš rad i talent, ali ima toga još i neka budu spremni - poručio je Hezonja.
Sada slijedi kratak odmor, a već za dva dana hrvatske košarkaške čeka uzvratna utakmica u Bonnu. Susret je na rasporedu u nedjelju 1.ožujka u 18 sati, a prijenos je na Arena Sport 1. Hrvatska će kvalifikacije zaključiti ovog ljeta, točnije, 3. srpnja gostovat će na Cipru, a tri dana kasnije ugostit će Izrael.
