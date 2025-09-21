Obavijesti

Komentari 4
NAVIJAČI GA NE ZABORAVLJAJU

Milan se sjetio Rebića i posvetio mu rođendansku poruku: Kad je htio, bio je nevjerojatan igrač

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Alessio Marini/LiveMedia / ipa-agency.net

Milan se prisjetio Ante Rebića na Instagramu povodom 32. rođendana, dok klub niže pobjede u Serie A. Navijači emotivno reagirali i prisjetili se njegovih igračkih trenutaka

Talijanski velikan Milan proživljava sjajne dane pod vodstvom povratnika Massimiliana Allegrija, no unatoč fokusu na borbu za vrh Serie A, klub nije zaboravio svoje bivše heroje. Na svom službenom Instagram profilu, "Rossoneri" su se prisjetili bivšeg hrvatskog reprezentativca Ante Rebića, posvetivši mu posebnu objavu za njegov 32. rođendan.

Klub je objavio fotografiju Rebića u prepoznatljivom crveno-crnom dresu uz jednostavnu, ali toplu poruku: "Sretan rođendan, Ante!". Ovom lijepom gestom pokazali su da i dalje iznimno cijene doprinos koji je hrvatski napadač dao klubu tijekom svog boravka na kultnom stadionu San Siro.

Ova objava dolazi u trenutku kada Milan niže uspjehe na terenu. Samo dan ranije, 20. rujna, uvjerljivo su svladali Udinese u gostima s 3-0, upisavši treću uzastopnu pobjedu bez primljenog gola i potvrdivši visoke ambicije u novoj sezoni.

Dok se momčad, predvođena novim pojačanjima poput Luke Modrića i Christophera Nkunkua, priprema za važne dvoboje protiv Leccea u kupu te Napolija i Juventusa u prvenstvu, ovaj podsjetnik na Rebića pokazuje snagu klupske kulture koja poštuje svoju povijest. Iako Rebić više nije dio momčadi, očito je ostavio neizbrisiv trag među navijačima i upravom.

italian soccer Serie A match - Bologna FC vs AC Milan
Foto: Alessio Marini/LiveMedia / ipa-agency.net

Reakcije navijača ispod objave najbolje svjedoče o tome koliko je Rebić bio omiljen. Talijanski fanovi preplavili su sekciju za komentare emotivnim porukama. Ovo su samo neki od komentara...

  • "Ne zaboravljamo te."
  • "DevastANTE."
  • "Kada je htio, bio je nevjerojatan igrač."
  • "Trebali bi ga vratiti samo da zabije gol Juventusu."

Podsjetimo, Rebić je za Milan odigrao 123 utakmica i zabio 29 golova uz 17 asistencija. Ljetos se pridružio Hajduku.

