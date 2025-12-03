Mišković: Daj Bože da svake godine bude rasprodaja igrača

Damir Mišković godinama uspješno vodi Rijeku. U njegovom mandatu klub je osvojio jedina dva trofeja prvaka Hrvatske, a prošla godina bila je posebno uspješna jer su osvojili i dvostruku krunu. Čelni čovjek Rijeke gostovao je kod Valentine Miletić u emisiji "Druga strana medalje", u kojoj se dotaknuo raznih tema, a posebno one koju mu dio navijača najviše zamjera - prodaje igrača. Osvrnuo se i na kritike koje dobiva s raznih strana na društvenim mrežama.

- Pogađa me to, ali to je više pumpanje preko društvenih mreža. Oni koji su zločesti, a ima ih, to stalno potenciraju. Onaj tko je u sportu, na bilo kojoj razini, zna kako je voditi klub i kako treba raditi s tim novcem. Nisam ja kriv što Rijeka nema sponzora niti pažnju na nacionalnoj razini. Ljudi u nama ne vide interes koliko u Dinamu ili Hajduku, ali borimo se dalje - rekao je Mišković.

Mišković je prije nekoliko godina rekao da bi s budžetom kakav ima Hajduk bio 20 bodova ispred Dinama, a sada je još jednom potvrdio da i dalje tako misli.

- Stvarno to mislim, za nas je to ogroman budžet. Ne ulazim u zašto i kako, svaki klub ima svoju priču. Da imam budžet od 35-40 milijuna, bio bih konkurentan Dinamu i Hajduku - kazao je i dodao:

- Ljudi gledaju samo prodaju igrača, a nama taj novac treba za tekuće stvari. Ako ne prodamo, moramo posuditi do nekog limita zbog Uefe. Normalno je da se u nogometu prodaje, tko kaže da neće prodavati, laže. U Hrvatskoj svaki klub prodaje najveće talente jer je ovo razvojna liga. Tko želi govoriti da Rijeka samo prodaje, neka pogleda malo bolje. Daj Bože da mogu rasprodavati svake godine. Jedini normalan način da klubovi u Hrvatskoj prežive, netko više, netko manje, jest prodaja igrača. Da je Martin Baturina ostao u Dinamu dvije godine, možda bi vrijedio 40 milijuna, a oni su najmoćniji kod nas i svejedno moraju prodavati.

Osvrnuo se i na transfer koji je prošle zime uzburkao nogometnu javnost. Rijeka se tada borila za naslov s Dinamom i Hajdukom, a na pola sezone klub je prodao standardnog stopera Niku Galešića u rivalski zagrebački klub. Mišković je u razgovoru potvrdio da je ponuda "modrih" bila jedina koju su tada imali na stolu.

- Normalno je da navijači ne žele prodati igrača rivalu, ali kad izvažeš da druge ponude za Galešića nije bilo, a od Dinama je stigla sjajna ponuda… Na kraju je to bilo tri milijuna plus 500.000 sigurnih bonusa i 50 posto Jankovićeva budućeg transfera. Na kraju dana govorimo o stoperu iz Hrvatske koji nam je donio 5-6 milijuna eura. Ni pola iz inozemstva nismo dobili u isto vrijeme. Matej Frigan je bio druga priča, za njega smo imali ponudu iz inozemstva i zato smo ga prodali u Belgiju.