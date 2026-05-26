ROLAND GARROS

Mlada Hrvatica u formi života! Ružić prvi put slavila na Slamu

Ružić će u drugom kolu igrati protiv pobjednice meča u kojem se sastaju 19. nositeljica Amerikanka Madison Keys i belgijska igračica Hanne Vandewinkel

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić (23) uspješno je obavila posao u prvom kolu Roland Garrosa, Grand Slam turnira u Parizu, s 3-6, 6-2, 6-2 je pobijedila Amerikanku Ashlyn Krueger. Ružić, 64. tenisačica na svijetu, time je ostvarila premijernu pobjedu u karijeri na nekom od četiri Grand Slam turnira. Za dva sata i osam minuta je nadjačala tenisačicu koja je u Parizu morala igrati kvalifikacije i koja se nalazi na 120. mjestu WTA ljestvice.

Početak meča bio je izjednačen te su tenisačice bile jedna uz drugu do rezultata 3-3. Tada je Amerikanka napravila niz od četiri gema te je dobila prvi set sa 6-3, a u drugoj dionici povela s 1-0 bez breaka.

Tada je uslijedio preokret na terenu jer je Ružić dobila tri gema zaredom. S breakom prednosti je povela 3-1, a potom je još jednom oduzela servis suparnici za potvrdu osvajanja drugog seta i izjednačenje na 1-1. U drugom setu je Ružić smanjila broj pogrešaka, a suparnici je u tom dijelu meča dopustila samo jednu break šansu koju Krueger nije iskoristila.

Proigrala je tada Ružić i postala dominantna u odnosu na suparnicu, a sve to joj je donijelo i bijeg na 5-1 u trećem setu. Propustila je u sedmom gemu Ružić dvije meč-lopte, ali je potom sigurno odservirala za pobjedu.

Ružić će u drugom kolu igrati protiv pobjednice meča u kojem se sastaju 19. nositeljica Amerikanka Madison Keys i belgijska igračica Hanne Vandewinkel.

