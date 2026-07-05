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VESELJE U WALESU

Mladi 'vatreni' slave, Chelfi poručio: 'Idemo osvojiti Euro'!

Piše Bruno Lukas,
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Mladi 'vatreni' slave, Chelfi poručio: 'Idemo osvojiti Euro'!
Foto: IMAGO/Cody Froggatt/IMAGOSPORT
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Hrvatska U19 reprezentacija prošla je u polufinale Europskog prvenstva pobjedom 3-0 nad Srbijom, a izbornik Siniša Oreščanin i strijelac Lovro Chelfi podijelili su prve dojmove nakon povijesnog uspjeha

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Nakon velike pobjede nad Srbijom 3-0, Hrvatska U19 reprezentacija je, uz istovremenu pobjedu Ukrajine nad Italijom, izborila mjesto među četiri najbolje reprezentacije Europe.

Dojmove je nakon velike pobjede podijelio izbornik Siniša Oreščanin (53).

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- Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, za cijeli stožer, direktore i ljude koji su oko nas. Veliki uspjeh za našu zemlju. Previše se još emocije rade da bih sad nešto pametovao. Sad se treba proveseliti, ali već sutra moramo razmišljati o srijedom polufinalnoj utakmici. Ovo je generacija koja je od prvog dana pokazala da je jednostavno spremna. Presretni smo - rekao je.

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Veliko zadovoljstvo nije skrivao ni Lovro Chelfi (18), koji je sjajnim pogotkom u 9. minuti otvorio put prema pobjedi.

- Dojmovi su fantastični, ne mogu vjerovati! Naš golman je govorio da su čuda moguća i ostvarili smo ih. Brzo smo zabili gol i odlično odigrali utakmicu, jako sam ponosan na dečke. Idemo u polufinale protiv Španjolske, dat ćemo sve od sebe i idemo osvojiti Euro - zaključio je strijelac prvog pogotka.

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