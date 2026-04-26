ADRIAN SEGEČIĆ

Mladi 'vatreni' zabio hat-trick pa poručio: To je velika stvar za mene, tri boda čine to posebnim

Piše Issa Kralj,
Mladi 'vatreni' zabio hat-trick pa poručio: To je velika stvar za mene, tri boda čine to posebnim
Foto: HNS

Ovo je za nas veliki korak u pravom smjeru, uoči posljednje utakmice sezone sljedećeg tjedna. Ono što nam treba u budućnosti jest da ovako igramo češće i redovitije - rekao je Segečić nakon sjajne utakmice

Mladi hrvatski nogometaš Adrian Segečić (21) briljira u dresu Portsmoutha u kojem je ovog vikenda odigrao sjajnu utakmicu protiv Stoke Cityja. Hrvat je zabio hat-trick u pobjedi svoje momčadi 3-1. Sve njegove golove s utakmice možete pogledati OVDJE.

Prvi gol zabio je u 32. minuti, a onda u 66. minuti za 2-1 i pred kraj u 82. zabio je za konačnih 3-1. Nakon sjajne igre, Segečić je dao izjavu za službene stranice kluba. 

- Velika je stvar za mene što sam postigao drugi hat-trick u profesionalnoj karijeri, a činjenica da smo pritom osvojili i tri boda čini sve još posebnijim. Navijači su bili sjajni i zaslužili su ovakvu našu utakmicu. Sretan sam i zbog njih. 

Portsmouth je trenutačno 18. momčad engleskog Championshipa, a Hrvat naglašava kako je puno lakše igrati nakon što su osigurali ostanak u ligi. 

- Mislim da smo bili fantastični, kao i u nekoliko utakmica ove sezone, posebno sada kada smo skinuli taj teret s leđa i osigurali nastup u Championshipu i sljedeće sezone - rekao je.

Istaknuo je kako im je prošla utakmica dala "vjetar u leđa" uoči posljednje utakmice sezone. 

- Volimo igrati od linije do linije, a ne samo napucavati duge lopte. Igrali smo s puno samopouzdanja i, iako smo primili jeftin gol, vjerovali smo da na kraju možemo uzeti sva tri boda. Ovo je za nas veliki korak u pravom smjeru, uoči posljednje utakmice sezone sljedećeg tjedna. Ono što nam treba u budućnosti jest da ovako igramo češće i redovitije, s ovoliko samopouzdanja - zaključio je Segečić.

Podsjetimo, Segečić je rođen u Australiji te je nastupao za mlađu selekciju, ali Hrvatski nogometni savez ga je uspio dobiti da nastupa za hrvatsku U-21 reprezentaciju. Ove je sezone zabio devet golova u 39 utakmica u Championshipu, a igra na poziciji ofenzivnog veznog. 

Komentari 0
