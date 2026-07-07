Naši zlatni mladići napravili su velik, fantastičan rezultat za hrvatski sport, a poglavito za naš vaterpolo, čestitao je izbornik Tucak svjetskim prvacima iz Portugala
Pojačanje iz Australije stiglo je 'barakudama'! Tucak: Prvi put od 2012. nemamo veliki turnir
Hrvatski vaterpolisti ovih se dana nalaze u Zagrebu na pripremama, ali - ni za što. U redu, nije baš ni za što, da nas krivo ne shvatite, svaki trening pa i samo provedeni zajednički dan uvijek je dobro došao, nego samo aludiramo na činjenicu da ovog ljeta "barakude", vjerovali ili ne, nemaju veliko natjecanje.
- Ovo je prvi put, barem u mome mandatu, a to je od jeseni 2012. godine, da imamo ljeto bez velikog natjecanja - na tu će temu kratko i jasno, a opet mnogo toga o vaterpolu kao sportu, izbornik Ivica Tucak.
Jedina iznimka bit će krajem srpnja završnica Svjetskog kupa u Sydneyju. No, u daleku Australiju HVS će, zajedničkim dogovorom, poslati mahom reprezentaciju koju čine igrači iz U-20 vrste, ojačanu za tri-četiri igrača iz sadašnje Tuckove vrste, koja će u utorak preseliti u Budimpeštu na zajedničke treninge s reprezentacijom Mađarske, a u četvrtak će odigrati i prijateljsku utakmicu.
- Donijeli smo odluku da u Sydney ide reprezentacija do 20 godina koja se priprema za Europsko prvenstvo u kolovozu u Bugarskoj. Nju ćemo samo za Sydney pojačati s tri-četiri igrača iz ove, seniorske vrste. Ovo naše okupljanje rezultat je želje za malo i tzv. team-buildinga, ali i za uvježbavanje, neke korekcije u igri. To ćemo i oprobati u službenoj prijateljskoj utakmici protiv Mađarske u Budimpešti, kamo idemo u utorak. Nakon utakmice u četvrtak vraćamo se doma i to je kraj ovih kraćih priprema. Plan je do konca godine imati još dva-tri okupljanja po tri dana. To nam je potrebno jer je ovo ipak nešto izmijenjena, a dosta pomlađena reprezentacija. Činjenica je i da je konfiguracija izmijenjena - rekao je Tucak otkrivši da se "barakudama" ovdje priključio i budući reprezentativac.
Riječ je o Lukeu Pavillardu, Australcu hrvatskih korijena (majka Hrvatica), koji će sljedeće sezone igrati za Mladost. Sljedećeg ljeta, nakon godine dana nastupanja za hrvatski klub i boravka u Hrvatskoj, steći će pravo nastupa i za hrvatsku reprezentaciju, odnosno na SP-u u Budimpešti dogodine, što svi očekujemo.
- On će biti fantastično pojačanje za reprezentaciju - ponovio je još jednom Tucak sve što je govorio o ljevorukom vaterpolistu, koji je nedavno postao prvak Italije s Pro Reccom.
Međutim, imao je izbornik što reći o svjetskim prvacima, reprezentaciji do 18 godina, koja je oduševila sve zlatnom medaljom u Portugalu.
- To je velik, fantastičan rezultat za hrvatski sport, a poglavito za naš vaterpolo. Koristim, stoga, ovu priliku javno čestitati svim igračima, stručnom stožeru i cijelom savezu na ovom fantastičnom rezultatu. Ono što je nama, Hrvatskom vaterpolskom savezu, važno, jest dobiti iz te momčadi, generacije, igrače koji će sutra participirati, kandidirati za A reprezentaciju. Ono što uvijek govorim, to je i dodatan poticaj novim momcima da se uključe u vaterpolo. Mi smo ih u nedjelju dočekali u njihovom hotelu, čestitali im. To je bilo baš lijepo neposredno druženje dviju generacija i reprezentacija.
Medalje su, dakako, lijepe u bilo kojoj generaciji i uzrastu, no najvažnije je koliko će sutra igrača postati A reprezentativci.
- Teško je to predvidjeti. Naravno da je to naša prvenstvena želja. Ja sam vodio reprezentaciju reprezentaciju do 18 godina, koja je bila 2009. svjetski prvak u Šibeniku. Iz te reprezentacije su dvojica došla do A reprezentacije. To je malo. Fantastični su ti rezultati u mlađim uzrastima, ali oni ne jamče kako će se to sigurno prenijeti i u seniorske, kad stasaju ti momci u seniore. Najvažnije je da što veći broj tih igrača dođe do A reprezentacije. Evo, mi sad imamo iz one momčadi koja je bila 2024. u Burgasu prvak Europe, tada do 19 godina, Ćurovića, vratara Čubranića, Tončinića, Šušića, Pavlića. To je ono što je potrebno našoj reprezentaciji. Dao Bog da iz ove generacije u dogledno vrijeme dobijemo još 3-4 igrača. Onda nema straha za hrvatski vaterpolo. Mi smo u HVS-u uspostavili sustav vrijednosti i rada koji je započeo s Ratkom Rudićem, ja sam ga samo nastavio, sutra će doći netko treći koji će to možda činiti još bolje nego ja. Dakle, straha nema. Bitno je da se radi dobro u klubovima, to je jako važno. Nažalost, klubovi imaju financijske probleme, teško je već parirati najboljim europskim klubovima, ali to je već zasebna tema – zaključio je izbornik Ivica Tucak.
Rino Burić, svestrani branič i centar reprezentacije, dodao je: "Gledali smo svi mi njihove zadnje dvije utakmice. Polufinale sa Španjolcima i finale protiv Amerikanaca. Navijali i veselili se njihovom uspjehu. Bilo nam je toliko lijepo vidjeti njihovo veselje, radost. Mi znamo kako je to, kakav je osjećaj postati svjetskim prvakom. Čestitam im još jednom".
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