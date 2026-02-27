Modri ispunili očekivanja, ali... Griješilo se na svim razinama, padalo i bez ispaljenih metaka

Dinamo je zaključio još jednu, ipak uspješnu, europsku sezonu. Bilo je tu puno uspona i padova, velikih slavlja i stresnih trenutaka, ali Zagrepčani su još jednom prezimili u Europi, pa ispali od - kvalitetnije momčadi. I to je realnost, bez obzira na to što su "modri" poslije vrlo dobre utakmice u Genku možda zaslužili i više. Genk je kompletniji i organiziraniji, a Dinamu treba još napredovati (na svim poljima unutar kluba) kako bi bio spreman za osminu finala (ili čak i više) europskih natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO: BBB-i pozdravljaju igrače

Pokretanje videa... 00:55 Boysi pozdravljaju igrače | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Opći je dojam kako su Belgijci u određenim trenucima uzvrata bili "na konopcima", kako je malo nedostajalo da im Dinamo zada završni udarac, ali Genk je zasluženo prošao dalje. Oni su u ukupnih 210 minute pokazali više, djelovali kompaktnije i organiziranije, na koncu i bili opasniji. Dinamovcima do ljeta ostaje borba na domaćoj sceni, naslov prvaka je prioritet, treba se pripremiti i za novu europsku sezonu. Ipak, neke stvari se u Maksimiru moraju mijenjati. Koje?

Čini se kako Dinamo nije bio spreman za europske izazove ove sezone. Na ljeto se potrošilo 17 milijuna eura, a nije riješilo pitanje pričuvnog desnog beka. Onda se na zimu prodalo sve što se moglo, pa je Mario Kovačević u ključnoj europskoj utakmici sezone na klupi imao četiri juniora (Mikić, Zebić, Šunta, Varela), jednog rekonvalescenta (Lisica), te po dva golmana (Nevistić, Filipović) i seniorska igrača (Perez Vinlöf i Soldo). A nedostajala su tek četvorica (Dominguez, Bennacer, Hoxha i Beljo), što čak i nije previše.

Dinamo mora mijenjati i gard na europskim dvobojima, ne sjećamo se kad su "modri" u jednoj sezoni toliko utakmica gubili u prvih 20-ak minuta ili pola sata. I nizali poraze bez ispaljenog metka. Tako se gubilo od Celte, Lillea, Betisa, Midtjyllanda i Genka, kao da momčad nije bila dovoljno pripremljena za te dvoboje. I to je problem Kovačevića i njegovog stožera. Dinamo je na europskoj sceni stalno nešto čekao, igrao bez hrabrosti, bez samopouzdanja. A tako ne ide...

I za kraj - ponašanje. U europskim dvobojima, posebice nokaut fazi Uefinih natjecanja, sve je bitno. I individualne greške poput Stojkovićevog isključenja u Genku su nedopustive. Dinamo je ove sezone odigrao 35 utakmica, u tom periodu zaradio četiri crvena kartona. Soldo je jednom pocrvenio u kup utakmici u Predavcu, a Stojković čak tri puta. Previše. Dinamo zbog svoje kvalitete to još može trpjeti (koliko-toliko) u HNL-u, ali u Europi - nikako. Tko zna što bi "modri" napravili u Genku da su posljednjih 15 minuta imali isti broj igrača na terenu, sve je moguće... 