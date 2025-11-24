Obavijesti

Sport

Komentari 2
REAKCIJE IZ SUSJEDSTVA

Modrić iznenadio Talijane u prvom milanskom derbiju: To je prvak koji se žrtvuje za momčad

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Modrić iznenadio Talijane u prvom milanskom derbiju: To je prvak koji se žrtvuje za momčad
3
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Luka Modrić briljirao u prvom milanskom derbiju! Milan pobijedio Inter 1-0, a Modrić pokazao zašto je maestro. Igrao bez ukrasa, ali s puno sadržaja i pobjedničkim mentalitetom

Rijetko kad nogometaši u petom desetljeću života odigra svoj prvi milanski derbi. Međutim, navikli smo da Luka Modrić (40) odudara od običnih zakona, a u nedjelju je predvodio još jednu veliku pobjedu Milana, i to protiv ljutitog gradskog rivala Intera, koje su "rossoneri" pobijedili 1-0 zahvaljujući golu Christiana Pulišića.

Talijanska Gazzetta imala je riječi hvale za hrvatskog maestra, kojem je dala ocjenu sedam od mogućih 10, iako to nije najveća ocjena među nogometašima Milana. Ocjenu 7,5 dobili su Adrien Rabiot i strijelac Pulišić, dok je golman Mike Maignan dobio osmicu zahvaljujući lavovskim obranama kojima je sačuvao mrežu Milana netaknutom.

Serie A - Inter Milan v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

"Bio je dobar u stvaranju akcija, ali prije svega, fantastično je pokrivao prazan prostor ispred obrane," napisala je Gazzetta, koja stalno ističe Modrićevu nevjerojatnu kreaciju i nogometnu inteligenciju. Ovoga puta istaknuli su Lukinu snalažljivost u obrambenoj fazi.

NA NAJVEĆOJ POZORNICI Pogledajte brojke 'vatrenih': Modrić slavio u prvom derbiju della Madonnina, Sučić prijetio
Pogledajte brojke 'vatrenih': Modrić slavio u prvom derbiju della Madonnina, Sučić prijetio

"To je prvak koji se žrtvuje za momčad," zaključuje talijanski list, koji je svjestan kako je Modrić ovoj momčadi donio pobjednički mentalitet, koji je često ključan u ovakvim velikim utakmicama koje ponekad znaju odlučiti prvaka.

Serie A - Inter Milan v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Corriere della Sera dao je Modriću ocjenu 6,5 uz objašnjenje: "Prvi derbi della Madonnina u njegovoj golemoj karijeri. Igrao je s malo ukrasa i puno sadržaja, kao primjerice ono čišćenje lopte pred kraj utakmice. Masterclass."

Calciomercato je Modrića također ocijenio ocjenom 6,5: "U prvom poluvremenu Interov je visoki presing gušio hrvatsku zvijezdu, što je rezultiralo s nekoliko promašenih dodavanja. Luka je čitao igru i počeo naporno raditi bez lopte, osvajajući loptu za loptom. U posljednjim minutama treba ga pohvaliti zbog borbe za svaki centimetar terena. Odigrao je stoički."

DERBY DELLA MADONNINA Luka Modrić protiv Intera može stati na kraj neobičnom nizu
Luka Modrić protiv Intera može stati na kraj neobičnom nizu

Il Giornale bio je složan oko ocjene 6,5: "Dati Modriću loptu kao je staviti je u banku. Oko 30. minute iznenadio je San Siro promašenim dodavanjem, ali to se događa čak i njemu."

Statistika Luke Modrića

Foto: Sofascore za 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti

Supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa
FOTO Noćna mora legende: 'Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti. Dao bih mu svoje oči...'
STRAŠNA SITUACIJA

FOTO Noćna mora legende: 'Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti. Dao bih mu svoje oči...'

Michael Owen osvojio je Zlatnu loptu 2001. godine, a mirovinu provodi sa suprugom Louise i četvero djece. Njegov sin James boluje od neizlječive Stargardtove bolesti zbog koje je oslijepio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025