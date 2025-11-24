Modrić iznenadio Talijane u prvom milanskom derbiju: To je prvak koji se žrtvuje za momčad

Rijetko kad nogometaši u petom desetljeću života odigra svoj prvi milanski derbi. Međutim, navikli smo da Luka Modrić (40) odudara od običnih zakona, a u nedjelju je predvodio još jednu veliku pobjedu Milana, i to protiv ljutitog gradskog rivala Intera, koje su "rossoneri" pobijedili 1-0 zahvaljujući golu Christiana Pulišića.

Talijanska Gazzetta imala je riječi hvale za hrvatskog maestra, kojem je dala ocjenu sedam od mogućih 10, iako to nije najveća ocjena među nogometašima Milana. Ocjenu 7,5 dobili su Adrien Rabiot i strijelac Pulišić, dok je golman Mike Maignan dobio osmicu zahvaljujući lavovskim obranama kojima je sačuvao mrežu Milana netaknutom.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

"Bio je dobar u stvaranju akcija, ali prije svega, fantastično je pokrivao prazan prostor ispred obrane," napisala je Gazzetta, koja stalno ističe Modrićevu nevjerojatnu kreaciju i nogometnu inteligenciju. Ovoga puta istaknuli su Lukinu snalažljivost u obrambenoj fazi.

"To je prvak koji se žrtvuje za momčad," zaključuje talijanski list, koji je svjestan kako je Modrić ovoj momčadi donio pobjednički mentalitet, koji je često ključan u ovakvim velikim utakmicama koje ponekad znaju odlučiti prvaka.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Corriere della Sera dao je Modriću ocjenu 6,5 uz objašnjenje: "Prvi derbi della Madonnina u njegovoj golemoj karijeri. Igrao je s malo ukrasa i puno sadržaja, kao primjerice ono čišćenje lopte pred kraj utakmice. Masterclass."

Calciomercato je Modrića također ocijenio ocjenom 6,5: "U prvom poluvremenu Interov je visoki presing gušio hrvatsku zvijezdu, što je rezultiralo s nekoliko promašenih dodavanja. Luka je čitao igru i počeo naporno raditi bez lopte, osvajajući loptu za loptom. U posljednjim minutama treba ga pohvaliti zbog borbe za svaki centimetar terena. Odigrao je stoički."

Il Giornale bio je složan oko ocjene 6,5: "Dati Modriću loptu kao je staviti je u banku. Oko 30. minute iznenadio je San Siro promašenim dodavanjem, ali to se događa čak i njemu."

Statistika Luke Modrića

Foto: Sofascore za 24sata