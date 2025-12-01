Modrić o Realu: Kad sam ušao prvi put u svlačionicu Ronaldo je rekao: 'Napokon si došao...'

Luka Modrić razgovarao je sa svojim bivšim trenerom u reprezentaciji, Slavenom Bilićem, u emisiji (Ne)uspjeh prvaka na kanalu Arenasport 1. U drugom nastavku pričao je o Londonu i Tottenhamu, svojim suigračima, reprezentaciji, a posebno je osvrnuo na svoj dolazak u Real Madrid. "Kraljevima" se pridružio 2012. godine iz Tottenhama i tada je počela jedna od najimpresivnijih nogometnih karijera u povijesti. Ispričao je dolazak na Santiago Bernabeu.

Foto: Isabel Infantes/PRESS ASSOCIATIO

- Je li ti Levy obećao da će te pustiti ako te zove Real? - pitao je Bilić.

- Istina je da mi je obećao, ali to je bilo na polusezoni jer sam i dalje htio otići. Chelsea me i dalje želio. Razgovarali smo i o produljenju ugovora, ali on mi je u jednom trenutku rekao: “Jedini klub u koji ću te pustiti je Real.” Koliko god ja vjerovao u sebe, to je zvučalo nedostižno i daleko. Real je nešto posebno; bio sam trinaest godina i znam o čemu govorim. Rekao sam mu: “A što ako Real ne dođe?” A on mi odgovori: “To je jedini klub u koji ću te pustiti.” Imali smo i kasnije razgovor, na kojem je bila i supruga Vanja, i on je sve ponovio - rekao je pa dodao:

- Došao je Euro, a prije priprema zovu me i kažu da me Real želi. Tu sam ostao paf. Kontakt je počeo još pri kraju sezone i tada sam znao za interes Reala, razgovarao sam i s trenerom. Odlazak tamo bio je sve samo ne lagan. Bez obzira na sve što mi je rekao, pregovori su bili teški i dugi. Zna se kako sam se ponašao u tom trenutku. Bilo mi je teško napraviti taj korak, ali na jednoj strani imao sam riječ, a riječ je za mene zakon. Razumijem pregovore i dogovore, ali bilo je jako teško i iscrpljujuće. Zato sam se odlučio na taj korak jer sam bio spreman u tom trenutku više ne igrati.

Zatim je opisao i kada je kao igrač Tottenhama stao na stadion Reala, a zatim i dolazak u "kraljeve".

- Da Bernabéu “guta” osjetio sam već kad sam s Tottenhamom igrao protiv Reala u četvrtfinalu Lige prvaka. Na zagrijavanju, Ćarli i ja trčimo, a ja imam osjećaj da mi je publika doslovno nad glavom. To je taj respekt i ta vrsta straha koju protivnici osjećaju kad igraju protiv Reala. Upravo to izdiže klub. Navijači nisu ultra glasni, osim u najvećim utakmicama, ali podrška je nevjerojatna. Taj osjećaj koji stadion daje teško je opisati dok ga sam ne doživiš - rekao je pa dodao:

- Sjećam se prvog dana – prošao sam liječnički pregled, imao predstavljanje, a popodne smo trenirali. Prvi me dočekao Iker Casillas i poželio mi dobrodošlicu. Ulazim u svlačionicu, a unutra sve jedan veći od drugoga: Cristiano, Higuaín, Alonso… Cristiano je bio na masaži i samo je rekao: “Napokon si došao.” Ušao sam među zvijeri. U glavi sam odmah imao cilj, nametnuti se i pokazati da sam pravi. Takav mi je mentalitet.