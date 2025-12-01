Danas od 20 sati na programu Arena Sporta 1 emitira se drugi dio velikog intervjua Luke Modrića koji je dao bivšem izborniku hrvatske reprezentacije Slavenu Biliću u emisiji (Ne)Uspjeh prvaka
OD 20 SATI
UŽIVO Modrić kod Bilića otkrio pozadinu odlaska iz Dinama
Čitanje članka: < 1 min
Slaven Bilić ugostio je Luku Modrića u emisiji (Ne)Uspjeh prvaka. Prvi dio emitiran je prošlog tjedna, a danas se od 20 sati emisija nastavlja. Kapetan hrvatske reprezentacije prošlog je ponedjeljka u velikom intervjuu s bivšim izbornikom hrvatske reprezentacije progovorio o svojim počecima.
Dvojac se dotaknuo tema poput smrti djeda kojega su tijekom Domovinskog rata ubili četnici, odbijenice u Hajduku, dolaska u Dinamo te "kaljenja" u Zrinjskom i Interu na početku profesionalne karijere. Drugi dio serijala, koji će imati još jedan nastavak, možete premijerno gledati na Arena Sportu 1.
Tekstualni prijenos gostovanja pratite ispod.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku