OD 20 SATI

UŽIVO Modrić kod Bilića otkrio pozadinu odlaska iz Dinama

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Modrić kod Bilića otkrio pozadinu odlaska iz Dinama
Foto: (Ne)Uspjeh prvaka/Slaven Bilić

Danas od 20 sati na programu Arena Sporta 1 emitira se drugi dio velikog intervjua Luke Modrića koji je dao bivšem izborniku hrvatske reprezentacije Slavenu Biliću u emisiji (Ne)Uspjeh prvaka

Slaven Bilić ugostio je Luku Modrića u emisiji (Ne)Uspjeh prvaka. Prvi dio emitiran je prošlog tjedna, a danas se od 20 sati emisija nastavlja. Kapetan hrvatske reprezentacije prošlog je ponedjeljka u velikom intervjuu s bivšim izbornikom hrvatske reprezentacije progovorio o svojim počecima.

Dvojac se dotaknuo tema poput smrti djeda kojega su tijekom Domovinskog rata ubili četnici, odbijenice u Hajduku, dolaska u Dinamo te "kaljenja" u Zrinjskom i Interu na početku profesionalne karijere. Drugi dio serijala, koji će imati još jedan nastavak, možete premijerno gledati na Arena Sportu 1.

Tekstualni prijenos gostovanja pratite ispod.

