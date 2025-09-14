Talijanski mediji u deliriju: Modrić je visočanstvo u Milanu! Bio je najbolji igrač i prije gola

Nogometaši Milana nisu imali jednostavan posao na San Siru u trećem kolu Serie A protiv prošlosezonskog osvajača Kupa, Bologne. Međutim, za veselje "rossonere" pobrinuo se hrvatski reprezentativac Luka Modrić, koji je u 61. fantastično završio akciju na asistenciju Saelemaekersa i zabio prvijenac za Milan!

Modrić je već imao asistenciju za Milan, a sada je postao šesti najstariji strijelac u Serie A. A, nije senzacionalno reći, to mu vjerojatno neće biti posljednji gol u talijanskoj ligi.

Foto: Daniele Mascolo

Legendarni 'vatreni' samim dolaskom osvojio je talijansku javnost, a u medijima slave njegov prvijenac. Popularne tamošnje novine, Gazzetta dello Sport, za Modrićev nastup koristile su samo lijepe riječi.

- Milan uživa u tome što je ovom pobjedom uvalio Bolognu u nevolje, a prije svega, divi se Modrićevom prvom golu u dresu "rossonera". Zabio je gol koji je donio vitalna tri boda i, ne treba ni reći, ovacije na stadionu - piše Gazzetta, koja je u analizi istaknula kako se Bologna posebno pripremila za Modrića.

- Fabbianov prioritet, uz svo dužno poštovanje jadnom Castru, bio je jasan od prvih minuta utakmice. Morao se držati blizu Modrića kako bi mu pokušao blokirati sve linije dodavanja. Bila su do složena dodavanja, jer se Hrvat, za razliku od drugih puta, često dizao prema napadu kako bi povećao svoje napadačke mogućnosti.

Foto: Daniele Mascolo

Gazzetta je Modrića opisala kao 'visočanstvo'.

- Negativni osjećaji odjednom su nestali nakon otprilike sat vremena igre. Tada je njegovo visočanstvo, Modrić, zauzeo svoje mjesto na tronu Milana. Saelemakers je dodao povratnu loptu na rub kaznenog prostora prema Modriću, koji je uputio precizan udarac desnicom, na koji se cijeli stadion ustao na noge. Fabbian je mogao samo gledati.

Foto: Daniele Mascolo

Stranica Sempre Milan proglasila je Modrića igračem utakmice, kao i Serie A, i to drugu utakmicu u nizu.

- Modrić je bio najbolji igrač na terenu čak i prije nego što je zabio gol zbog njegovog presinga, pas igre, trčanja, obrambenog doprinosa... Svega. Drugim riječima, definitivno je zaslužio gol i bila je to odlična završnica. A da ne pričamo kako se više uključuje u napad.