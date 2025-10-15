Modrićev novi projekt zbunio je obožavatelje: 'Jesu te hakirali?'

Iako je zakoračio u peto životno desetljeće, Luka Modrić (40) ne usporava. Štoviše, kapetan ''vatrenih'' sve je aktivniji u poduzetničkim vodama. Puno investira i gradi poslovno carstvo koje će voditi nakon što konačno objesi kopačke o klin, a izgleda kako je započeo novu biznis avanturu.

Naime, Modrićeva objava na X-u zbunila je njegove obožavatelje, koji su mu u komentarima pisali: 'Jesi li hakiran?'. Ne, Modrić nije bio hakiran, ali njegov najnoviji projekt iznenadio je mnoge.

Riječ je o partnerstvu s firmom Solana, koja se hvali time da je potaknula revoluciju u svijetu kripta. Ovaj blockchain (tehnologija koja omogućuje premještanje kovanica s jedne osobe na drugu, te razmjenu i kupovinu različitih valuta, s naglaskom na digitalne valute) ima suradnju i s Wayneom Rooneyjem, Ronaldinhom, Sergiom Agüerom, Tomom Bradyjem, Ryanom Babelom...

- Razmišljam o tome da pokrenem digitalnu karticu ili token za fanove. To bi bio prvi takav projekt od strane aktivnog osvajača Zlatne lopte. Omogućio bih ekskluzivne nagrade, jedinstvena iskustva i privatni fan club za dugoročne ulagače. Vjerujem da bismo mogli započeti pokret - napisao je Modrić.

