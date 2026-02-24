Modrićev suigrač šokirao je fotkom nakon stravične ozljede

Engleski veznjak i suigrač Luke Modrića u Milanu, Ruben Loftus-Cheek (30), doživio je tešku ozljedu lica u prvenstvenoj utakmici protiv Parme koja ga je odmah poslala na operacijski stol. Nekoliko sati nakon zahvata, na društvenim se mrežama javio navijačima i objavio šokantnu fotografiju koja zorno prikazuje brutalne posljedice sudara s protivničkim golmanom.

Igrala se tek 11. minuta nedjeljne utakmice Serie A između Milana i Parme kada je domaći stadion zanijemio. Loftus-Cheek, koji je ove sezone jedan od ključnih igrača "rossonera", sjurio se u kazneni prostor gostiju kako bi dočekao jedan centaršut.

Međutim, na loptu je istovremeno poletio i Parmin golman Edoardo Corvi, a neizbježan sudar u zraku bio je silovit i zastrašujuć. Engleski veznjak odmah je pao na travnjak, a igrači obje momčadi, shvativši ozbiljnost situacije, istog su trena počeli mahati prema klupama tražeći hitnu liječničku intervenciju.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Prizori su bili uistinu dramatični. Kamere su uhvatile Loftus-Cheeka oblivenog krvlju, a nakon dugotrajnog ukazivanja pomoći na terenu, na nosilima je, s imobiliziranim vratom i glavom, iznesen s travnjaka i hitno prevezen u milansku bolnicu.

Crne slutnje potvrdile su se već sljedećeg dana. Iz Milana su službenim priopćenjem obavijestili javnost o težini ozljeda. Utvrđena je "značajna trauma lica koja je rezultirala prijelomom alveolarnog nastavka čeljusti", odnosno dijela kosti koji drži zubne utore. Uz frakturu čeljusti, 30-godišnji Englez je u sudaru ostao i bez nekoliko prednjih zubi, a testovi su srećom pokazali da nije pretrpio potres mozga.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Odmah je podvrgnut operativnom zahvatu na Odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju i stomatologiju bolnice ASST Santi Paolo e Carlo, a operaciju je uspješno izveo dr. Luca Autelitano. Iz kluba su poručili kako je zahvat u potpunosti uspio te da je igrač već pušten na kućnu njegu, no predviđeno vrijeme oporavka je oko osam tjedana. To je dodatni udarac za Milan, koji je utakmicu na kraju izgubio 1-0 i sada za gradskim rivalom Interom zaostaje velikih deset bodova.

Unatoč teškoj ozljedi i bolovima, Loftus-Cheek je smogao snage javiti se brojnim zabrinutim navijačima putem svog Instagram profila. Objavio je fotografiju koja je mnoge ostavila bez daha, a na kojoj se vidi njegovo natečeno lice, otečena usna i praznina na mjestu gdje su donedavno bili prednji zubi. Upozorit ćemo vas, sadržaj fotografija može biti uznemirujući

Foto: Instagram

​"Bio je to težak udarac, ali najgore je iza mene," napisao je bivši igrač Chelseaja, kluba u kojem je proveo čak 19 godina prije nego što je 2023. za oko 17 milijuna eura stigao u Milan.

U nastavku je zahvalio svima koji su bili uz njega.

"Od srca hvala cjelokupnom medicinskom osoblju koje me podržavalo proteklih sati s profesionalnošću i brigom. Posebna zahvala svim navijačima na bezbrojnim porukama ljubavi i podrške: pročitao sam ih i dale su mi nevjerojatnu snagu. Hvala mojim suigračima: mi smo momčad, mi smo obitelj. Sada, naprijed prema našim ciljevima, snažni i ujedinjeni, zajedno," dodao je.

Osim što će propustiti ključan dio sezone u borbi Milana za trofeje, ova teška ozljeda predstavlja i ogroman udarac na njegove reprezentativne ambicije. Oporavak od dva mjeseca znači da će sigurno propustiti ključne prijateljske utakmice engleske reprezentacije protiv Urugvaja i Japana krajem ožujka.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Te su utakmice posljednja provjera uoči objave konačnog popisa putnika za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Loftus-Cheek se tek prošle jeseni, nakon gotovo sedam godina izbivanja, vratio u nacionalnu vrstu pod izbornikom Thomasom Tuchelom i nadao se da bi mogao osigurati svoje mjesto na najvećoj svjetskoj smotri. Njegov ulazak s klupe protiv Walesa bio mu je prvi nastup za "tri lava" od 2018. godine. Ova ozljeda stigla je u najgorem mogućem trenutku i ozbiljno je ugrozila njegov san o nastupu na Mundijalu.