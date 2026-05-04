CAVSI U DRUGOJ RUNDI

Monstruozni double-double Allena odlučio je NBA majstoricu

Cleveland Cavaliersi izborili su plasman u drugu rundu NBA doigravanja. Momčad iz Ohija u noći s nedjelje na ponedjeljak dobila je odlučujuću, sedmu utakmicu protiv Toronto Raptorsa rezultatom 114-102. U sljedećoj rundi čekaju ih Detroit Pistonsi, najbolja momčad Istočne konferencije iz regularne sezone.

Zanimljivo, i Pistonsi su do prolaska došli kroz majstoricu, svladavši Orlando Magic, pa će obje ekipe ući u seriju prilično iscrpljene. Cavaliersima je ovo treći uzastopni plasman u drugu rundu, ali još uvijek čekaju prvo finale konferencije nakon odlaska LeBrona Jamesa 2018. godine.

Koliko je serija bila izjednačena najbolje pokazuje podatak da su na poluvremenu sedme utakmice obje momčadi bile potpuno poravnate, i Cavaliersi i Raptorsi imali su po 716 postignutih koševa u seriji uz gotovo identičan postotak šuta (47 posto). Ipak, u nastavku je domaćin prelomio utakmicu.

Donovan Mitchell uhvatio je ritam u pravom trenutku i inicirao seriju kojom su Cavsi otišli na +9, a ključnu tricu za dvoznamenkastu prednost pogodio je Sam Merrill. Raptorsi se nisu uspjeli vratiti, Max Strus ukrao je loptu Scottie Barnesu, a Jarrett Allen zakucao u kontri za dodatno odvajanje. Do kraja treće četvrtine prednost je narasla na +19 i pitanje pobjednika bilo je riješeno.

Najbolji pojedinac susreta bio je upravo Allen, koji je dominirao pod košem u stilu Shaquille O'Neala. Utakmicu je završio s 22 koša (šut 7/11), čak 19 skokova i tri blokade, uz osam napadačkih skokova. Mitchell je također ubacio 22 poena, dok je James Harden dodao 18. Kod Raptorsa je najbolji bio Barnes s 24 koša.

