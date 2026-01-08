Mourinho izgubio živce nakon kiksa! Hrvat i momčad Benfice moraju poštovati novo pravilo

José Mourinho ponovno je u centru pažnje, no ovoga puta ne zbog taktičke genijalnosti ili izjave na konferenciji za medije, već zbog drastične mjere koju je poduzeo nakon šokantnog poraza. Njegova Benfica ispala je iz portugalskog Liga kupa nakon poraza 3-1 od Brage, a slavni strateg odlučio je kazniti momčad na svoj, jedinstven način - naredio im je da prespavaju u klupskom trening-kampu.

Nakon utakmice, Mourinho nije skrivao golemo razočaranje. Igrači su se, umjesto svojim kućama, morali zaputiti ravno u klupski centar Seixal, gdje je momčad ionako planirala boraviti uoči finala. No, umjesto priprema za borbu za trofej, dočekala ih je kazna i duga noć za razmišljanje. Portugalac je vrlo jasno poručio što očekuje od njihove besane noći.

​- Nadam se da će igrači spavati jednako dobro kao i ja, što će reći da neće spavati uopće. To im želim. Da ne spavaju i da puno razmišljaju, kao što ću i ja razmišljati - rekao je Mourinho.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Otkrio je i kako je njegov prvi razgovor s momčadi u svlačionici bio "monolog", a da se nada "dijalogu" tek nakon što igrači dobro promisle o svojoj blijedoj izvedbi.

Ova kaznena mjera posebno je ironična u kontekstu Mourinhovih životnih navika. Dok svoje igrače zatvara u trening-kamp, Portugalac je poznat po tome što je godinama živio u luksuznim hotelima tijekom svojih mandata u Engleskoj. Najpoznatiji je njegov boravak u hotelu The Lowry s pet zvjezdica u Manchesteru, koji je postao njegov dom tijekom cijelog angažmana u Manchester Unitedu.

Foto: RITA FRANCA/REUTERS

Nije to bio samo hotel, već Unitedova svojevrsna baza, mjesto gdje je Mourinho držao sastanke, ali i žestoke monologe, poput onog 45-minutnog nakon poraza od West Hama. Sam je objasnio kako preferira hotelski život jer ne želi čistiti, glačati ili kuhati, a sada je svoje igrače poslao na noćenje koje je sve samo ne luksuzno.

Ovaj potez samo je posljednji u nizu Mourinhovih nekonvencionalnih metoda kojima pokušava isprovocirati reakciju svojih igrača. Kroz karijeru je bio poznat po javnim kritikama, prozivanju pojedinaca za "izdaju" i ranim izmjenama. Možda najbrutalniji primjer je onaj iz Chelseaja, kada je Nemanju Matića uveo u igru na poluvremenu da bi ga izvadio samo 28 minuta kasnije. Sjetimo se samo i kako je jednom kao menadžer Chelseaja izbjegao Uefinu suspenziju tako što se u svlačionicu prošvercao skriven u kolicima za rublje.