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Mourinho se vratio u Real, a njegov rekordni transfer koji su zvali 'najgorim' postao je ikona

Piše Bruno Lukas,
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Mourinho se vratio u Real, a njegov rekordni transfer koji su zvali 'najgorim' postao je ikona
Foto: nph / Alterphotos

Jose Mourinho vratio se na klupu Real Madrida, a njegov najveći transfer u prvom mandatu bio je Luka Modrić, igrač kojeg su španjolski mediji proglasili najgorim transferom ljeta 2012

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Kada je Jose Mourinho (63) 2012. godine u Real Madrid doveo Luku Modrića (40) iz engleskog Tottenhama, španjolski mediji nisu bili impresionirani. Glasanje na stranicama Marce proglasilo ga je najgorim transferom ljeta, a Modrić se u početku mučio uklopiti u Mourinhov sustav. No, povijest je pokazala koliko su tada bili u krivu.

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Mourinho možda nikada nije vidio Modrića u najboljom izdanju, no kasniji treneri Reala bili su mu zahvalni na odluci da ga dovede. Sam Mourinho to nije zaboravio.

- Modrić je jedan od mojih igrača. Kada sam ga doveo u Real Madrid, španjolski tisak govorio je da smo kupili najgoreg igrača u povijesti kluba, a on to apsolutno nije bio - objasnio je. 

Modrić je na kraju karijeri u Madridu, u 590 utakmica za klub osvojio 28 trofeja, uključujući šest Liga prvaka i Zlatnu loptu 2018. Nakon odlaska u Milan prošlog ljeta, sada se s Hrvatskom sprema za Svjetsko prvenstvo.

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Foto: Cesar Cebolla/EXPA

Mourinho se u Real vratio punih 13 godina nakon što je napustio klub, ovoga puta potpisavši trogodišnji ugovor do 2029. Postaje četvrti trener prve momčadi Reala u samo godinu dana, nakon Ancelottija, Xabija Alonsa i privremenog rješenja Arbeloe.

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Predsjednik Florentino Pérez odlučio se na ovaj potez nakon što je Real u posljednje dvije sezone zapinjao već u četvrtfinalu Lige prvaka, ostavši dvije godine bez ijednog velikog trofeja. Mourinhov glavni zadatak je jasan, vratiti Ligu prvaka u Madrid, baš kao što je to pokušao i u svom prvom mandatu kada je doveo jednog malog veznjaka iz Tottenhama kojeg su svi zvali najgorim transferom.

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