Mudražija odlazi u AEK Larnacu! Zbog jednog pravila nije smio nastupiti protiv Midtjyllanda...

Robert Mudražija napušta Dinamo i karijeru će, vrlo vjerojatno, nastaviti na Cipru. Miljenik navijača nikako se ne uspijeva nametnuti u najdražem klubu, a zanimljiv je inozemnom tržištu. Nakon što mu je propao već dogovoreni transfer u Slovan Bratislavu, Mudražija bi karijeru trebao nastaviti na Cipru, iako je imao i upita iz Austrije.

Čelnici AEK Larnace žele Mudrog što prije vidjeti na Cipru, a riječ je o vrlo ozbiljnoj momčadi. Dapače, AEK Larnaca je ove sezone prezimila u Konferencijskoj ligi, Ciprani su bili osmoplasirana momčad tog natjecanja, iza njih su se našli Crystal Palace ili Fiorentina, pa preskaču playoff rundu. Na putu prema europskom proljeću remizirali (0-0) su s Rijekom.

Ciprani u Mudražiji vide dodatnu kvalitetu za nastavak sezone i borbu za naslov prvaka. U domaćem prvenstvu za vodećom Omonijom zaostaju pet bodova. Zanimljivo, subota (31. siječnja) je posljednji dan prijelaznog roka na Cipru, pa cijeli transfer mora biti riješen danas ili sutra, a Dinamov je nogometaš već otputovao prema Larnaci.

Zanimljivo, Mudražija baš zbog transfera na Cipar nije dobio niti minute u utakmici protiv Midtjyllanda, već je svih 90 minuta ostao na klupi. Iako je trener Mario Kovačević u tom dvoboju priliku dao brojnim igračima iz drugog plana. Razlog? Mudražija ove sezone nema niti minute u ligaškoj fazi Europske lige, pa će moći nastupiti za AEK Larnacu u nastavku europske sezone. A da je zaigrao protiv Danaca, ne bi mogao za svoju ciparsku momčad nastupiti u osmini finala Konferencijske lige.

Opet, Mudražiju su željeli i - Austrijanci. Pričalo se o dva austrijska prvoligaša koji su uvjereni kako bi im 28-godišnji ofenzivac bio od velike pomoći. Mudražija je miran, čeka rasplet situacije, ali je izvjesno kako će ipak put Cipra. Austrijsko nogometno tržište otvoreno je do 6. veljače, a Mudražijina budućnost bit će jasnija vrlo brzo...