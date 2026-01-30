Obavijesti

Sport

Komentari 17
NOVI ODLAZAK

Mudražija odlazi u AEK Larnacu! Zbog jednog pravila nije smio nastupiti protiv Midtjyllanda...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 4 min
Mudražija odlazi u AEK Larnacu! Zbog jednog pravila nije smio nastupiti protiv Midtjyllanda...
Foto: Alen Szabo/Dinamo

AEK Larnaca je ozbiljna momčad, Ciprani su bili osmi u ligaškoj fazi Konferencijske lige i tamo preskaču playoff rundu. A da je Mudri zaigrao protiv Midtjyllanda, više ne bi mogao za Ciprane igrati u Europi...

Admiral

Robert Mudražija napušta Dinamo i karijeru će, vrlo vjerojatno, nastaviti na Cipru. Miljenik navijača nikako se ne uspijeva nametnuti u najdražem klubu, a zanimljiv je inozemnom tržištu. Nakon što mu je propao već dogovoreni transfer u Slovan Bratislavu, Mudražija bi karijeru trebao nastaviti na Cipru, iako je imao i upita iz Austrije.

Zagreb: Dinamo protiv Genka u 5. kolu UEFA Europa lige odigrao 1:1 Zagreb: Dinamo protiv Genka u 5. kolu UEFA Europa lige odigrao 1:1 Zagreb: Dinamo protiv Genka u 5. kolu UEFA Europa lige odigrao 1:1
45
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Čelnici AEK Larnace žele Mudrog što prije vidjeti na Cipru, a riječ je o vrlo ozbiljnoj momčadi. Dapače, AEK Larnaca je ove sezone prezimila u Konferencijskoj ligi, Ciprani su bili osmoplasirana momčad tog natjecanja, iza njih su se našli Crystal Palace ili Fiorentina, pa preskaču playoff rundu. Na putu prema europskom proljeću remizirali (0-0) su s Rijekom.

CIJENE U ROĐENDAONICAMA Vadi tata keš! Za Dinamo dječji rođendan u Zagrebu izdvojit ćete i do 350 eura
Vadi tata keš! Za Dinamo dječji rođendan u Zagrebu izdvojit ćete i do 350 eura

Ciprani u Mudražiji vide dodatnu kvalitetu za nastavak sezone i borbu za naslov prvaka. U domaćem prvenstvu za vodećom Omonijom zaostaju pet bodova. Zanimljivo, subota (31. siječnja) je posljednji dan prijelaznog roka na Cipru, pa cijeli transfer mora biti riješen danas ili sutra, a Dinamov je nogometaš već otputovao prema Larnaci.

SAGA JE GOTOVA 'Riječi su suvišne': Dinamo je konačno predstavio Livakovića!
'Riječi su suvišne': Dinamo je konačno predstavio Livakovića!

Zanimljivo, Mudražija baš zbog transfera na Cipar nije dobio niti minute u utakmici protiv Midtjyllanda, već je svih 90 minuta ostao na klupi. Iako je trener Mario Kovačević u tom dvoboju priliku dao brojnim igračima iz drugog plana. Razlog? Mudražija ove sezone nema niti minute u ligaškoj fazi Europske lige, pa će moći nastupiti za AEK Larnacu u nastavku europske sezone. A da je zaigrao protiv Danaca, ne bi mogao za svoju ciparsku momčad nastupiti u osmini finala Konferencijske lige.

OSMIJEH OD UHA DO UHA EKSKLUZIVNO Livaković stigao na liječnički pregled u Zagreb!
EKSKLUZIVNO Livaković stigao na liječnički pregled u Zagreb!

Opet, Mudražiju su željeli i - Austrijanci. Pričalo se o dva austrijska prvoligaša koji su uvjereni kako bi im 28-godišnji ofenzivac bio od velike pomoći. Mudražija je miran, čeka rasplet situacije, ali je izvjesno kako će ipak put Cipra. Austrijsko nogometno tržište otvoreno je do 6. veljače, a Mudražijina budućnost bit će jasnija vrlo brzo...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
UŽIVO Transferi: Mudražija ide u Cipar, Brekala želi Hertha! Dinamo predstavio Livakovića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Mudražija ide u Cipar, Brekala želi Hertha! Dinamo predstavio Livakovića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Midtjylland - Dinamo 2-0: Poraz i prolaz. Europsko proljeće je tu
'MODRI' IZBORILI DOIGRAVANJE

Midtjylland - Dinamo 2-0: Poraz i prolaz. Europsko proljeće je tu

MIDTJYLLAND - DINAMO 2-0: Mario Kovačević iznenadio je s početnim sastavom, koji je imao čak šest zamjena u odnosu na prošlu utakmicu protiv FCSB-a. Strijelci su bili Cho (47') i Jensen (74')

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026