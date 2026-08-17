Na Maksimiru je vrlo prometno! U Dinamo će urugvajski talent

Dinamo je pred dogovorom s još jednim mladim talentom iz Južne Amerike. Prema informacijama urugvajskog novinara Leandra Hernandeza, zagrebački klub trebao bi dovesti Lautara Ultra Gora, 19-godišnjeg veznjaka Oriental de La Paza. Klubovi su, navodno, već u fazi razmjene dokumentacije, dok iznos transfera zasad nije poznat.

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Ultra je rođen 2007. u Sorianu, a može igrati na poziciji zadnjeg ili centralnog veznog. Ugovor s Orientalom produljio je u svibnju do kraja 2031., a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 200 tisuća eura.

🚨 Lautaro Ultra, volante central de Oriental de La Paz, será nuevo futbolista del Dinamo Zagreb 🇭🇷.



👉🏻 Los clubes ya intercambian la documentación para cerrar la transferencia.



✈️ El futbolista viajará el fin de semana para sumarse a su nuevo equipo. pic.twitter.com/dL1WJgaIaV — Leandro Hernández (@leahernandez99) August 17, 2026

U seniorski nogomet ušao je vrlo mlad. Nakon početaka u Peñarolu iz Doloresa prešao je u Orientalovu akademiju, a za prvu momčad debitirao je sa samo 17 godina. U posljednje dvije sezone izborio je mjesto među standardnim igračima, a ove je godine skupio 18 nastupa i 1370 minuta u urugvajskoj Drugoj ligi.

Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni na reprezentativnoj razini. Prošle godine nastupao je za U-18 selekciju, dok ga je sadašnji izbornik seniorske reprezentacije Urugvaja Diego Forlán uvrstio na popis od 31 igrača za početak priprema urugvajske U-20 reprezentacije. Kao svoje jače strane Ultra je ranije izdvojio pozicioniranje, distribuciju lopte i rad u presingu.

Dinamo bi tako dobio mladog veznjaka koji već ima konkretno seniorsko iskustvo, ali njegov bi dolazak prije svega predstavljao ulaganje za budućnost. Još nije poznato hoće li odmah trenirati s prvom momčadi ili će prve korake u Zagrebu napraviti kroz B momčad.