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Na SP-u se uvode medicinski dronovi koji će spašavati živote

Piše Issa Kralj,
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Na SP-u se uvode medicinski dronovi koji će spašavati živote
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Foto: Bing Guan

Na SP-u stižu medicinski dronovi: defibrilator i pomoć na tribine u minuti, a divljim dronovima prijete drakonske kazne

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Na nadolazećem Svjetskom nogometnom prvenstvu bit će uvedena nova tehnologija za povećanje sigurnosti navijača. Organizatori će koristiti specijalizirane dronove opremljene medicinskom opremom za brzu intervenciju u hitnim slučajevima na tribinama. Cilj je osigurati bržu medicinsku pomoć i smanjiti potencijalne prekide utakmica.

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Inicijativa uključuje dronove koji su dizajnirani za brzu dostavu medicinske opreme. Ovi dronovi imaju nosivost do 4,5 kilograma i mogu transportirati pakete s defibrilatorima, injekcijama adrenalina i kompletima prve pomoći. U slučaju hitnog medicinskog stanja, dron se može brzo uputiti na točnu lokaciju na tribinama uključujući i teško dostupna mjesta. Osim opreme, dronovi će nositi i radio uređaje. To će omogućiti osobama u blizini unesrećenog da uspostave izravnu komunikaciju sa specijalno obučenim medicinskim timovima i primaju upute dok pomoć ne stigne. Ovaj se pristup uvodi kao odgovor na medicinske incidente na velikim sportskim događajima koji nerijetko dovode do dužih prekida utakmica.

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Foto: John E. Sokolowski

Povećava mogućnost preživljavanja

Ključna prednost dronova je brzina. U situacijama poput srčanog zastoja, vrijeme reakcije je od presudne važnosti. Dok se medicinski tim probija kroz pune tribine, što može potrajati nekoliko minuta, dron može preletjeti prepreke i dostaviti defibrilator unutar minute ili dvije. Prema medicinskim podacima, primjena defibrilatora unutar tri do pet minuta od trenutka zastoja srca može povećati šanse za preživljavanje na 50 do 70 posto. Korištenjem dronova to ključno vrijeme reakcije značajno se skraćuje, čime se izravno povećava mogućnost preživljavanja u hitnim situacijama.

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Uz korištenje medicinskih dronova, organizatori su uveli i mjere protiv neovlaštenih letjelica. Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) proglasila je sve stadione i navijačke zone "zonama zabrane letenja dronova". Letovi će biti zabranjeni unutar radijusa od oko 5,5 kilometara od stadiona na dan utakmice. Prema izvješću Daily Maila, sigurnosne agencije koristit će naprednu tehnologiju za obranu od prijetnji iz zraka. Prekršiteljima prijete kazne do 100.000 dolara, zapljena opreme i kazneni progon.

*uz korištenje AI-ja
 

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