Najbolji igrač Dinama bit će spreman za derbi! No, jedan prvotimac je i dalje upitan...

Arber Hoxha ove je sezone uvjerljivo najbolje ime Dinama, predvodnik napadačke linije "modrih". Albanski reprezentativac igra u životnoj formi, praktički je u svakom nastupu među najboljim pojedincima Dinama. Hoxha je i protiv Gorice bio stalna opasnost s lijevog krila, imao čitav niz ubačaja prema domaćim vratima, nekoliko zanimljivih dalekometnih pokušaja.

Slavlje Dinama u Velikoj Gorici

Ipak, navijači Dinama su "protrnuli" kad je u finišu utakmice Hoxha ostao ležati na travi nakon žestokog starta Bakića. Crnogorski nogometaš opravdano je požutio, a Hoxha uz bolne jauke i pomoć nosila napustio igru. Dinamovom prvotimcu još se pored klupe nekoliko minuta ukazivala liječnička pomoć, pa se Hoxha pridigao i zasjeo na klupu.

Srećom po navijače Dinama, Hoxha nema težih posljedica, bit će spreman za Hajduk. I tu nema baš nikakve dvojbe. Dinamov krilni igrača dobio je udarac u koljeno, nezgodno i pao na tlo, ali bilo je tu i malo klasičnog "valjanja", zadržavanja igre kako bi prošlo nešto vremena. Ipak su "modri" u tim trenucima vodili tek 1-0, imali i igrača manje.

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a

Za razliku od Hoxhe, veliko je pitanje hoće li za nadolazeći derbi biti spreman Mateo Lisica. Dinamov univerzalac koji je nedavno morao pokrivati i desni bok morao je zbog temperature propustiti Goricu, ali je poslije utakmice Mario Kovačević bio vrlo zagonetan po pitanju njegovog imena. I pred medijima na pitanje o njegovom nastupu jasno rekao "ne znam, vidjet ćemo".

U slučaju da Lisica mora preskočiit veliki derbi, njegovu će poziciju na desnom krilu opet zauzeti Mounsef Bakrar. To znači kako će Dion Drena Beljo ili Sandro Kulenović još jednom dobiti priliku u vrhu napada, dok će na lijevoj strani napadačkog trokuta opet biti Arber Hoxha. Veliki junak onog prvog, splitskog derbija.