Obavijesti

Sport

Komentari 1
PROBLEMI S KRILIMA

Najbolji igrač Dinama bit će spreman za derbi! No, jedan prvotimac je i dalje upitan...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Najbolji igrač Dinama bit će spreman za derbi! No, jedan prvotimac je i dalje upitan...
3
Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

S druge strane još nije potpuno jasno kakva je situacija s Mateom Lisica oko čijeg je imena Mario Kovačevića poslije Gorice bio vrlo zagonetan. I poručio 'ne znam, vidjet ćemo'...

Arber Hoxha ove je sezone uvjerljivo najbolje ime Dinama, predvodnik napadačke linije "modrih". Albanski reprezentativac igra u životnoj formi, praktički je u svakom nastupu među najboljim pojedincima Dinama. Hoxha je i protiv Gorice bio stalna opasnost s lijevog krila, imao čitav niz ubačaja prema domaćim vratima, nekoliko zanimljivih dalekometnih pokušaja.

Pokretanje videa...

Slavlje Dinama u Velikoj Gorici 00:46
Slavlje Dinama u Velikoj Gorici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Ipak, navijači Dinama su "protrnuli" kad je u finišu utakmice Hoxha ostao ležati na travi nakon žestokog starta Bakića. Crnogorski nogometaš opravdano je požutio, a Hoxha uz bolne jauke i pomoć nosila napustio igru. Dinamovom prvotimcu još se pored klupe nekoliko minuta ukazivala liječnička pomoć, pa se Hoxha pridigao i zasjeo na klupu.

BORBA ZA PRVAKA Hajduk ispustio vrh HNL-a, zbog toga kladionice sve više vjeruju Dinamu. Ovo su koeficijenti
Hajduk ispustio vrh HNL-a, zbog toga kladionice sve više vjeruju Dinamu. Ovo su koeficijenti

Srećom po navijače Dinama, Hoxha nema težih posljedica, bit će spreman za Hajduk. I tu nema baš nikakve dvojbe. Dinamov krilni igrača dobio je udarac u koljeno, nezgodno i pao na tlo, ali bilo je tu i malo klasičnog "valjanja", zadržavanja igre kako bi prošlo nešto vremena. Ipak su "modri" u tim trenucima vodili tek 1-0, imali i igrača manje.

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Za razliku od Hoxhe, veliko je pitanje hoće li za nadolazeći derbi biti spreman Mateo Lisica. Dinamov univerzalac koji je nedavno morao pokrivati i desni bok morao je zbog temperature propustiti Goricu, ali je poslije utakmice Mario Kovačević bio vrlo zagonetan po pitanju njegovog imena. I pred medijima na pitanje o njegovom nastupu jasno rekao "ne znam, vidjet ćemo".

JESEN ZA ZABORAV Stojković mora konačno odrasti: Što se ove sezone događa s Dinamovom velikom nadom?
Stojković mora konačno odrasti: Što se ove sezone događa s Dinamovom velikom nadom?

U slučaju da Lisica mora preskočiit veliki derbi, njegovu će poziciju na desnom krilu opet zauzeti Mounsef Bakrar. To znači kako će Dion Drena Beljo ili Sandro Kulenović još jednom dobiti priliku u vrhu napada, dok će na lijevoj strani napadačkog trokuta opet biti Arber Hoxha. Veliki junak onog prvog, splitskog derbija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk
15. KOLO HNL-A

VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk

Dinamo se mučio, ali ipak uzeo tri boda u Gorici. Bakrar je zabio za 1-0, Stojković u drugom dijelu dobiva crveni karton te je Gorica pritisnula. Ipak, Soldo je zabio za potvrdu pobjede pred kraj utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025