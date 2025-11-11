'Najomraženiji' čovjek u Dallasu dobit će otkaz. Otjerao je Luku Dončića i ostavio ekipu u rasulu

Dallas Mavericksi će na sastanku u utorak otpustiti generalnog menadžera Nica Harrisona, javlja ESPN-ov insajder Shams Charania, čime je završen njegov mandat na čelu košarkaških operacija franšize. Odluka je uslijedila nakon slabog početka sezone s omjerom 3-8, a donesena je devet mjeseci nakon zamjene Luke Dončića u Los Angeles Lakerse, poteza koji je izazvao brojne negativne reakcije i prethodio padu u rezultatima momčadi.

Šokantna razmjena

U noći s 1. na 2. veljače 2025. godine, Nico Harrison je realizirao zamjenu s Los Angeles Lakersima. U tom dogovoru, poslao je Luku Dončića, tada 25-godišnjeg peterostrukog člana prve All-NBA petorke, u Los Angeles. Zauzvrat, Dallas je dobio centra Anthonyja Davisa, beka Maxa Christieja i jedan budući izbor prve runde drafta (2029.).

Foto: Kevin Jairaj/REUTERS

Reakcije na zamjenu bile su pretežno negativne. Mnogi analitičari i navijači smatrali su da povrat za igrača Dončićevog kalibra, koji nije javno tražio odlazak, nije bio dovoljan. Lakersi su uspjeli zadržati ključne mlade igrače poput Austina Reavesa i tada perspektivnog rookieja Daltona Knechta, kao i veći dio svog draft kapitala.

Harrison je svoju odluku branio argumentom "obrana osvaja prvenstva", tvrdeći da dolazak elitnog obrambenog igrača poput Davisa daje Dallasu veće šanse za naslov. Prema dostupnim informacijama, uvjerio je novog većinskog vlasnika Patricka Dumonta da je Dončićev ostanak rizičan zbog navodnih problema s kondicijom i radnom etikom. Izvori bliski klubu kasnije su naveli da je Dumont privatno izrazio žaljenje zbog odobravanja ovog posla.

Posljedice zamjene i pad rezultata

Nakon zamjene, momčad koja je samo nekoliko mjeseci ranije igrala u finalu protiv Boston Celticsa doživjela je značajan pad. Anthony Davis stigao je u Dallas ozlijeđen, a nakon samo jedne utakmice u kojoj je dominirao u prvom poluvremenu, pogoršao je ozljedu i izbivao s terena sljedećih šest tjedana. Ubrzo nakon toga, Kyrie Irving, koji je trebao preuzeti ulogu glavnog kreatora, doživio je tešku ozljedu koljena (ruptura ACL-a) koja ga je udaljila s parketa na neodređeno vrijeme.

Bez dvojice ključnih igrača, Mavericksi su zabilježili niz loših rezultata i sezonu završili ispadanjem u play-in turniru. U međuvremenu, Luka Dončić je u Lakersima ostvarivao statistiku na razini MVP kandidata (prosječno 37.1 poen, 9.4 skoka i 9.1 asistenciju) i vodio Lakerse prema vrhu Zapada, čak i u razdoblju dok je LeBron James bio ozlijeđen.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Reakcije navijača i medijski pritisak

Reakcija navijača u Dallasu bila je izrazito negativna. Skandiranja "Fire Nico!" (Dajte otkaz Nicu!) postala su uobičajena na domaćim utakmicama. Organizirani su prosvjedi ispred dvorane American Airlines Center, zabilježen je pad u broju prodanih pretplata, a pojedini navijači su udaljavani s utakmica zbog nošenja transparenata i majica s porukama protiv Harrisona. Nezadovoljstvo je kulminiralo kada se Dončić vratio u Dallas kao igrač Lakersa. Klub mu je pripremio video posvetu, a kamere su zabilježile njegovu emotivnu reakciju, što je izazvalo dodatno negodovanje publike.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Pokušaj kluba da smiri situaciju rezultirao je konferencijom za medije na koju su bili pozvani samo odabrani novinari, bez mogućnosti audio ili video snimanja. Harrison je ponovio svoje ranije izjave i javno umanjio značaj savjeta klupskih legendi poput Dirka Nowitzkog i Marka Cubana, obrazlažući da "nisu stalno u zgradi".

Budućnost momčadi s Cooperom Flaggom

Jedan od pozitivnih ishoda loše sezone bio je uspjeh na draft lutriji. S 1.8% šanse, Dallas je dobio prvi izbor na draftu 2025. godine i iskoristio ga za odabir Coopera Flagga, jednog od najcjenjenijih talenata svoje generacije.

Ipak, dolazak Flagga nije promijenio smjer sezone niti Harrisonov status. Mladi igrač se prilagođavao na igru u momčadi koja je prolazila kroz tranziciju, gdje je zbog nedostatka razigravača bio primoran preuzeti veću kreatorsku ulogu. Iako je obrana pokazivala napredak, napad je bio neefikasan, a skandiranja "Fire Nico!" su se nastavila.

Harrisonov mandat, koji je započeo 2021. godine nakon 19-godišnje karijere u Nikeu, uključivao je dva konferencijska finala i jedno veliko finale. Ipak, ostat će uvelike definiran odlukom o zamjeni Dončića. Njegov otkaz smatra se prvim korakom u procesu reorganizacije franšize i obnove odnosa s navijačima. Privremeno vodstvo preuzet će Michael Finley i Matt Riccardi, sa zadatkom da počnu graditi novu budućnost oko Coopera Flagga.