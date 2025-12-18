Najveći meč hrvatskog ženskog MMA-a: 'Ne odustajemo. Prošle smo mnogo ratova u karijeri...'

S vremena na vrijeme pojavljivale su se borkinje u Hrvatskoj, tražile svoj put prema vrhu, ali samo rijetke su uspjele isplivati na najvišu razinu. Među njima su Ivana Petrović (31, 7-3) i Sara Luzar Smajić (30, 5-3), hrvatske borkinje koje će ući u kavez na FNC-u 26 u Podgorici, i to već u subotu, 20. prosinca.

Bit će to najveći meč u povijesti hrvatskog ženskog MMA-a, a nema tu zle krvi. U dogovorenoj kategoriji do 59 kilograma borit će se u najboljoj MMA promociji jugoistočne Europe. Sara se prije borila u najboljoj europskoj organizaciji, KSW-u, gdje ima dvije pobjede i poraz, dok se Ivana borila u najjačem svjetskom kavezu, onom UFC-ovu, gdje ima pobjedu i tri poraza.

- Bit će to dosta tvrdo, baš se radujem što ću se pomlatiti sa Sarom, ha, ha. Nedostajalo mi je to, treba mi da se dokažem nakon UFC-a. Prošla sam kroz to iskustvo i izgradilo me kao borkinju - rekla je Ivana, koja već 12 godina živi i trenira u Norveškoj.

Foto: FNC

Nakon što je trenirala u UFD Gymu u Njemačkoj, Sara se odlučila vratiti u Hrvatsku i pokušati s nečim novim pa se tako pridružila pulskom Trojan Teamu koji vodi Zelg Galešić i s "Trojancima" nastavila borilački put.

- Ne odustajemo, prošle smo puno ratova u karijeri. Tvrde smo, ne odustajemo, nema mi draže nego odnijeti pobjedu u teškom meču - objasnila je "Guerreira".

Prema kladionicama je favoritkinja Ivana, na čiju je pobjedu koeficijent 1,45, dok je na pobjedu Sare kvota 2,50. No bit će to iznimno tvrd i uzbudljiv meč. Borkinja iz pulskog Trojana ove je godine odradila dva meča nakon tri godine pauze. Prvo je iznenađujuće izgubila od veteranke Danielle Misteli (48, 5-4) u kavezu Oktagona, a onda je u FNC Knockoutu slavila jednoglasnom odlukom sudaca protiv Annabrune Rados (3-4).

- Možda imam skill potreban za UFC, ali još to trebam pokazati u kavezu - zaključila je Sara.

Foto: FNC

Svjesne su obje borkinje da je jedna stvar odraditi vrhunski sparing neki put i s muškarcima što je Luzar Smajić mnogo puta iskusila kroz UFD i “Trojan”, dok je Ivana sparirala s najjačim imenima ženske borilačke scene, poput višestruke prvakinje UFC-a Valentine Shevchenko (37, 26-4-1), a sad je vrijeme da uđu u kavez jedna nasuprot druge. Samo jedna će napustiti Podgoricu kao najbolja hrvatska borkinja.