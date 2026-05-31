Nakon 94 godine ugasio se HNK Šibenik! Funcuti su pjesmom ispratili donedavnog prvoligaša

Nakon 94 godine ugašen HNK Šibenik, ali kreće nova nogometna priča. Gotovo stoljeće povijesti, generacije navijača, igrača i sportskih djelatnika, usponi, padovi, europske utakmice i prvoligaški dani stali su u posljednjih devedeset minuta odigranih na Šubićevcu.

Šibenik - Hajduk 0-1, crveni karton Livaje

Simboličnim porazom od Jadrana iz Kaštel Sućurca, Hrvatski nogometni klub Šibenik, osnovan 1. prosinca 1932. godine, odigrao je svoju posljednju utakmicu. Financijski krah i stečaj označili su kraj jednog od najprepoznatljivijih sportskih simbola grada, kluba koji je za mnoge bio više od nogometa, već dio identiteta i tradicije. Dok se zastor nad starim klubom spustio, nova priča već je počela, osnivanjem Građanskog nogometnog kluba Šibenik, koji će svoju borbu za povratak na staze stare slave započeti iz najnižeg ranga natjecanja.

Usponi i padovi narančastog ponosa

Povijest kluba sa Šubićevca bogata je i turbulentna. Od osnutka pod imenom Radničko sportsko društvo Šibenik, preko natjecanja u jugoslavenskim ligama, klub je postao neizostavan dio hrvatske nogometne scene. Vrhunac u bivšoj državi doživjeli su osamdesetih, kada su u sezoni 1984./85. završili drugi u zapadnoj skupini Druge savezne lige, tek tri boda iza Čelika iz Zenice, propustivši tako priliku za ulazak u prvoligaško društvo.

Nakon osamostaljenja Hrvatske, Šibenik je bio stabilan prvoligaš dvanaest uzastopnih sezona. Ipak, najsvjetliji trenuci klupske povijesti ispisani su u sezoni 2009./10. Pod vodstvom trenera Zorana Vulića, momčad je osvojila četvrto mjesto u prvenstvu, što je njihov najbolji plasman ikad, te su po prvi put izborili nastup u Europi. U kvalifikacijama za Europsku ligu prošli su maltešku Sliemu, da bi ih u drugom pretkolu zaustavio ciparski Anorthosis. Iste sezone igrali su i finale Hrvatskog kupa, gdje su poraženi od Hajduka. Desetljeće kasnije, u sezoni 2022./23., klub je ponovno stigao do finala Kupa i opet izgubio od Splićana.

Put prema dnu: Od stranih ulagača do bankrota

Unatoč sportskim uspjesima, financijska stabilnost uvijek je bila izazov. Problemi su eskalirali nakon ispadanja iz prve lige 2012. godine, kada je klub zbog dugova relegiran u treću ligu. Novi uspon uslijedio je povratkom u najviši rang 2020. godine, kada je klub preuzela kolumbijska tvrtka Football Smart International, što je donijelo privremenu stabilizaciju. Međutim, promjene u vlasničkoj strukturi i dolazak Željka Karajice donijeli su nove nevolje. Nagomilani dugovi i loše poslovne odluke gurnuli su klub prema rubu.

Konačni udarac stigao je u lipnju 2025. godine. Nakon što su sportskim rezultatom ispali iz prve lige, klub nije uspio dobiti licencu za prva tri ranga natjecanja zbog neispunjavanja financijskih i organizacijskih kriterija. Odlukom Hrvatskog nogometnog saveza, Šibenik je administrativno izbačen u četvrti rang. To je bio početak kraja. Račun je blokiran zbog duga većeg od 430 tisuća eura, a Trgovački sud u Zadru imenovao je privremenog stečajnog upravitelja. Izlaza više nije bilo.

Posljednji ples i novi početak

Posljednja utakmica HNK Šibenika, 30. svibnja 2026. protiv Jadrana, bila je nabijena emocijama. Rezultat je bio u drugom planu, iako su gosti na kraju slavili 2-1, pobjedničkim golom iz dvojbenog penala u sudačkoj nadoknadi. Posljednji gol u povijesti kluba zabio je Baturina, izazvavši erupciju oduševljenja na tribinama. Najvjerniji navijači, Funcuti, pjesmom su ispratili klub koji su pratili kroz najveće pobjede i najteže poraze.

Njihova podrška bila je oproštaj od dijela gradske povijesti. Već prvog lipnja, u šibenskom HNK, održana je osnivačka skupština novog kluba, GNK Šibenik. S jasnim ciljem stvaranja transparentnog i održivog modela, novi klub kreće od nule. Zadržat će prepoznatljive narančaste boje, a u upravljačkoj strukturi mjesto će imati i predstavnik navijača. Pred njima je težak put, ali nada u povratak šibenskog nogometa tamo gdje pripada ponovno je rođena.

*uz korištenje AI-ja.